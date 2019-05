Conte dice no alla Roma | panchina è una incognita

ilfogliettone

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Non sara' Antonioil prossimo allenatore della. "Oggi le condizioni non ci sono ma penso un giorno, prima o poi, io andro' ad allenare" i giallorossi ha confessato l'ex ct azzurro a 'La Gazzetta dello Sport', dando l'impressione di non aver ritenuto all'altezza delle proprie ambizioni il progetto presentatogli dsocieta' di James Pallotta. Il 'no grazie' diimpone quindidirigenza di Trigoria (e al consulente personale del presidente, Franco Baldini) di continuare a battere altre piste, non necessariamente nuove. Difficilmente si puntera' sulla conferma di Ranieri che poteva avere qualche chance con lain zona Champions a fine campionato, traguardo ancora possibile ma al momento altamente improbabile. In cimalista dei tecnici seguiti c'e' sempre il nome di Maurizio Sarri, la cui posizione sulladel Chelsea rispetto a qualche settimana fa ...

