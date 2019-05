Conte | Decisa revoca Siri | Cdm mi ha confermato fiducia

Contestazione tifosi Genoa - confronto con Preziosi : decisa Contestazione ad oltranza : Prosegue il momento delicato in casa Genoa, con la spaccatura ormai evidente tra i tifosi e il Presidente rossoblu Enrico Preziosi. Emergono delle novità in seguito ad un assemblea pubblica di ieri sera a cui hanno partecipato migliaia di supporters. Questa la decisione. contestazione ad oltranza sino a fine stagione, rinnovo degli abbonamenti senza entrare allo stadio anche nel prossimo campionato per non perdere la prelazione. Invito a ...