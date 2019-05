Consiglio Comunale L' Aquila | approvato all' unanimità documento rilancio Centro Storico

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L'- Prevede interventi nel breve e nel medio periodo in favore dei residenti e delle attività produttive l’ordine del giornooggi daldell’, che si è riunito in seduta aperta per affrontare le problematiche e proporre delle prospettive per ildeldel capoluogo. Il, in particolare, impegna il sindaco e la giunta ad attuare misure di breve periodo che riguardano, tra l’altro, la cura del decoro, la regolamentazione dell’orario di accesso indei mezzi pesanti, la predisposizione di parcheggi con sosta oraria, l’incentivazione a utilizzare il parcheggio di Collemaggio e l’accelerazione delle procedure per il riallaccio ai servizi negli aggregati in cui i lavori di ricostruzione sono terminati. Per il medio-lungo periodo l’impegno chiesto dalriguarda, tra l’altro, ...

CarloCalenda : GraZie Enrico e in bocca al lupo alla giovanissima candidata al Consiglio Comunale! Votatela! PS Peccato non esser… - kolemicos : RT @GiancarloDeRisi: Il sindaco @LeolucaOrlando1, ha dato la cittadinanza onoraria a 71 alunni stranieri nati a #Palermo. La cerimonia ier… - adgiornalaio : RT @GiancarloDeRisi: Il sindaco @LeolucaOrlando1, ha dato la cittadinanza onoraria a 71 alunni stranieri nati a #Palermo. La cerimonia ier… -