Bakayoko-Milan | sarà divorzio | Marotta studia la beffa | l' Inter vuole il prestito

Milan - Bakayoko-Gattuso : mancano le scuse : 'Gattuso-Bakayoko: c'è il chiarimento, mancano le scuse':questo il titolo dei colleghi della Gazzetta dello sport sul caso che ha agitato il Milan nelle ultime 48 ore. I due ieri si sarebbero chiariti ma non scusati.

Milan - Salvini tende la mano a Gattuso : “lo adoro e gli offrirò una cena. Bakayoko? Lui non è invitato” : Il ministro dell’Interno è tornato a parlare del Milan, tendendo la mano a Gattuso e voltando le spalle a Bakayoko Il Milan gli sta a cuore, per questo motivo Matteo Salvini non perde occasione per esprimere il proprio pensiero sulla situazione dei rossoneri. Spada/LaPresse Dopo il successo ottenuto sul Bologna, il ministro dell’Interno ha teso la mano a Gattuso a margine di un convegno svolto a Milano: “lo adoro e il 27 ...

Milan - Gattuso e Bakayoko si sono chiariti alla presenza di Maldini e Leonardo : MilanO - Sembra che si siano calmate le acque tra Rino Gattuso e Tiemoué Bakayoko , protagonisti di un brutto litigio durante Milan-Bologna . L'allenatore e il centrocampista francese si sono parlati ...

Bakayoko vs Gattuso/ Video - scontro durante Milan-Bologna "Fuck off man!" : Bakayoko si è duramente scontrato con il tecnico Gattuso in occasione di Milan-Bologna: ecco che cosa è accaduto al trentesimo minuto di gioco

Milan - DJ Ringo massacra Bakayoko : “il vaffanculo a Gattuso? Basta pagliacci in rossonero” : Il supertifoso rossonero, DJ Ringo, attacca su Twitter Bakayoko dopo la litigata con gattuso: il direttore di Virgin Radio definisce ‘pagliaccio’ il centrocampista francese La litigata fra Gattuso e Bakayoko, avvenuta durante il primo tempo di Milan-Bologna, ha dato vita ad una vera e propria pioggia di insulti all’indirizzo del calciatore francese. Ricostruiamo la vicenda: Biglia si fa male e Gattuso chiede a Bakayoko di ...

Milan - senza centrocampo contro la Fiorentina : Gattuso sarà costretto ad affidarsi a Bakayoko : Milan, la testa dei rossoneri va già al prossimo incontro di campionato contro la Fiorentina: diverse assenze in mediana Il Milan spera ancora di acciuffare una qualificazione alla prossima Champions League che avrebbe del clamoroso visto come si sono messe le cose nelle ultime settimane. I rossoneri ci proveranno sino all’ultimo, ma già nella gara del prossimo turno contro la Fiorentina la squadra di Gattuso avrà diversi problemi ...

Milan - la versione di Bakayoko : 'Non è vero che non sono voluto entrare' : 'Non accetto che mi si faccia passare per un giocatore che si è rifiutato di entrare in campo quando l'allenatore glielo ha chiesto e che non ha rispettato il suo club ed i suoi compagni di squadra'. ...

Milan - la verità di Bakayoko sullo scontro con Gattuso : “non volevo entrare? Falso! Ecco cos’è accaduto” : Tiemouè Bakayoko dà la sua versione dei fatti in merito allo scontro con Gattuso tramite Twitter: il francese chiarisce la sua posizione e spiega di non aver mai rifiutato di entrare Quanto accaduto ieri notte sulla panchina del Milan ha avuto del clamoroso. Infortunatosi Biglia, Gattuso ha chiesto a Bakayoko di riscaldarsi per entrare in campo, ma il francese sembra aver preso la richiesta del suo allenatore in malo modo. Troppo tempo ...

