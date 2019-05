valigiablu : USA, l’assalto al diritto all’aborto nell’era di Trump | @clatorrisi - TelevideoRai101 : Usa, assalto in una scuola: due feriti - M1kM3n : RT @Atlantide4world: +++Gli #Usa stanno schierando una task torce di bombardieri e la portaerei USS Lincoln con il suo gruppo d'assalto in… -

Spari in unaa Denver, nel Colorado: almeno due i. Lo riferisce lo sceriffo della contea di Douglas. Arrestati due sospettati. Ricercata una terza persona. Le autorità definiscono la situazione come una "scena attiva e instabile". Lasi chiama 'STEM School Highlands Ranch': è un istituto 'charter', finanziato da fondi pubblici e privati, con oltre 1.850 studenti dall'asilo al liceo. Gli studenti sono stati fatti andare in un'area al sicuro dove i loro genitori sono andati a prenderli per portarli a casa.(Di martedì 7 maggio 2019)