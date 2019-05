The Voice | Gigi D' Alessio | ' Non sostituisco nessuno' E sulla Ventura

The Voice of Italy 6 - Blind Auditions : anticipazioni puntata 7 maggio 2019 : Siamo giunti al terzo appuntamento con The Voice of Italy dedicato alle Blind Auditions. La ricerca di nuovi talenti continua questa sera, martedì 7 maggio alle 21.20 su Rai2.Dallo Studio 2000 del Centro di Produzione Tv Rai di Milano, Simona Ventura si dividerà tra palco e backstage, dove assiste alle esibizioni dei concorrenti insieme agli amici e ai parenti, che attendono speranzosi il verdetto.prosegui la letturaThe Voice of Italy 6, ...

Programmi Tv di Martedì 7 maggio - The Voice su Rai 2 : Programmi Tv di Martedì 7 maggio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 La verità vi spiego sull’amore (N.B.: l’appuntamento con L’Aquila Grandi Speranze è spostato al venerdì su Rai 3) Rai 2 ore 21:20 The Voice nuova edizione (qui le squadre) Rai 3 ore 21:15 #cartabianca Canale 5 ore 21:40 Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile Rete 4 ore 21:30 Il Segreto 1a Tv + Una Vita 1a Tv Italia 1 ore ...

Helena a The Voice 2019 : chi è - età - carriera e vero nome : Helena a The Voice 2019: chi è, età, carriera e vero nome Helena è una cantante di origine calabrese ed è una concorrente di The Voice of Italy 2019, programma di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Dotata di un talento fuori dal comune, entra nella squadra del coach-rapper Gué Pequeno, nella seconda puntata del talent. Helena: chi è e carriera Ilenia Filippo, conosciuta anche con il nome d’arte Helena, è originaria di San Lucido, paese in ...

Mashup Loop a The Voice 2019 : chi sono nel Team Guè ed età : Mashup Loop a The Voice 2019: chi sono nel Team Morgan ed età Mashup Loop: questo il nome con cui Michele Ciliberti e Giuseppe Aprile si sono esibiti sul palco di The Voice of Italy 2019. I due ragazzi, originari di foggia, hanno scatenato l’entusiasmo del pubblico nello schermo durante la seconda blind audition andata in onda martedì scorso. RaiDue ospita The Voice 2019 ormai da qualche settimana. Con Simona Ventura alla conduzione ...

Marco Liotti a The Voice 2019 : chi è - età e carriera. La biografia : Marco Liotti a The Voice 2019: chi è, età e carriera. La biografia Marco Liotti è un cantante italiano ed è uno dei concorrenti di The Voice of Italy 2019, programma condotto da Simona Ventura, conquistando il pubblico di Rai 2. Sceglie di entrare a far parte del team del coach Morgan. Marco Liotti: chi è e carriera Marco Liotti è un cantante di 49 anni che ha avuto il coraggio di rimettersi in gioco su un palco molto giovanile, come ...

Francesco Bombaci : chi è - carriera e biografia a The Voice 2019 : Francesco Bombaci: chi è, carriera e biografia a The Voice 2019 Francesco Bombaci è un cantante di 25 anni di Imola ed è uno dei concorrenti di The Voice of Italy 2019. Programma di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Nella seconda puntata del talent, durante le Blind Auditions, il cantante riesce a conquistare un posto nel team del coach Morgan. Francesco Bombaci: chi è e carriera Francesco Bombaci nasce a Imola il 19 luglio del 1993. ...

Felice Falanga a The Voice 2019 : chi è - età - carriera e vita privata : Felice Falanga a The Voice 2019: chi è, età, carriera e vita privata Felice Falanga è un cantautore napoletano classe 1994 ed è tra i concorrenti dell’edizione 2019 di The Voice of Italy, il talent show musicale di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Ha da subito emozionato il coach Morgan, che lo ha fortemente voluto nella sua squadra. Felice Falanga: chi è e carriera Felice Falanga, 24 anni, è un cantautore partenopeo che vive a ...

Andrea Settembre : fidanzata - biografia e chi è a The Voice 2019 : Andrea Settembre: fidanzata, biografia e chi è a The Voice 2019 Andrea Settembre è un nuovo giovane cantante scoperto da The Voice 2019. Dalle origini napoletane, che porta fieramente, è animato dal desiderio di sfondare in ambito musicale. Si è guadagnato l’entrata nel team di Gigi, nonostante fosse ambito anche dagli altri giudici. In realtà, ha dichiarato in puntata di covare una forte ammirazione per Elettra Lamborghini, che però, ...

Miriam Ayaba : chi è - carriera e biografia a The Voice 2019 : Miriam Ayaba: chi è, carriera e biografia a The Voice 2019 Martedì 30 aprile, durante il secondo appuntamento con le Blind Audition di The Voice 2019, abbiamo visto l’esibizione della grintosa ed energetica Miriam Ayaba. Ecco la sua carriera, biografia e vita privata. carriera e biografia Miriam Ayaba ha 22 anni e deve il suo nome d’arte ad una parola in lingua nigeriana, “yoruba“, che significa “regina“. ...

Sofia Sole Cammarota : chi è - biografia e carriera a The Voice 2019 : Sofia Sole Cammarota: chi è, biografia e carriera a The Voice 2019 Nella seconda puntata di Blind Audition di The Voice 2019, abbiamo visto esibirsi sul palco, tra gli altri, anche Sofia Sole Cammarota. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla giovane e talentuosa nuova componente del Team Gigi. Chi è Sofia Sole Cammarota Sofia Sole Cammarota è la giovane concorrente, classe 2003, che si è esibita durante la seconda puntata di The ...