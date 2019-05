Tangenti Milano - “finanziamento illecito a Fratelli d’Italia”. L’intercettazione : “Devo dare 10mila euro al partito di La Russa” : I finanziamenti illeciti alla politica da parte di uno degli arrestati nell’inchiesta della Dda di Milano sono stati disposti in favore di Fratelli d’Italia. È quanto afferma il gip del Tribunale di Milano nell’ordinanza con la quale ha disposto gli arresti di 28 persone e misure cautelari per altre 15. Il collettore dei soldi ai partiti, secondo la ricostruzione della procura guidata da Francesco Greco, era ...

Appalti a Milano - nel video la consegna delle Tangenti in un bar e le conversazioni con esponenti della ‘ndrangheta : In totale sono 95 le persone (tra cui gli esponenti di Forza Italia, Pietro Tatarella e Fabio Altitonante) coinvolte, a Milano, nell’inchiesta coordinata dal Procuratore aggiunto e responsabile della Direzione distrettuale antimafia di Milano Alessandra Dolci e dai pm Silvia Bonardi, Adriano Scudieri e Luigi Furno. Le accuse sono a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata a corruzione aggravata dall’aver favorito un’associazione ...

Milano - Tangenti e rapporti con organizzazioni mafiose : 43 arresti e 95 indagati : Un vero e proprio terremoto giudiziario si è abbattuto nelle ultime ore in Lombardia, precisamente tra le province di Milano e Varese, dove un'inchiesta coordinata dalla Dda (Direzione distrettuale antimafia) ha fatto emergere l'esistenza di due distinti gruppi criminali. Secondo chi indaga il sodalizio era dedito alla richiesta di tangenti, e avrebbe anche avuto rapporti con organizzazioni criminali giudicate di stampo mafioso, come ad esempio ...

Milano : Altitonante e Tatarella - i due enfant prodige forzisti travolti dall’inchiesta sulle Tangenti : Il primo, arrivato dall’Abruzzo, è sottosegretario della Regione Lombardia. Il secondo, cresciuto tra i giovani forzisti della Gelmini, è candidato alle europee

