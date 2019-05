Siviglia | è Di Francesco la prima scelta per la panchina

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) I campionati sono entrati nella fase finale, a tenere banco è anche la questione relativa alle panchine della prossima stagione. Un nome caldo è sicuramente quello di Eusebio Di, l’ex Roma ed il ds Monchi potrebbero ritrovarsi in Spagna. Secondo quanto riporta ‘Marca’ il tecnico abruzzese rappresenta laper guidare ilnella prossima stagione. Lo sponsor di Disarebbe proprio Monchi, l’ex Roma era sugli spalti del Ramon Sanchez Pizjuan in occasione dell’ultimo derby col Betis su invito proprio di Monchi. Dinon è l’unico nome in lizza, in corsa anche anche Rudi Garcia, oggi al Marsiglia.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo, è Dilaper laCalcioWeb.

