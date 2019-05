huffingtonpost

(Di martedì 7 maggio 2019) Inon sono un problema per il Paese. Anzi, sono spesso una soluzione ai problemi delletà, dei territori, dei cittadini. Mi sembra necessario ribadirlo dopo la divulgazione di uno studio elaborato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, che ha avuto ampio risalto sul Corriere della sera.La fotografia offerta sembra concentrata sui problemi finanziari deiitaliani, partendo dal fatto che ce ne sarebbero 500 in condizioni dio pre-. Cominciamo dai numeri.Sono 330 iitaliani dichiarati ino in pre-, non 500 come sostiene lo studio di Ca’ Foscari, che probabilmente ha conteggiato due volte quelle amministrazioni che sono passate dal pre-alconclamato.del 5% deldeiitaliani. Pochi? Sempre troppi. Ma non si tratta di cifre drammatiche. Soprattutto si tratta ...

gennaromigliore : Non riesco a pensare ad altro che a quella bimba, a sperare che riesca a tornare a giocare con gli altri suoi amici… - xxtommo28 : RT @louismysunxo: Non avete capito proprio un cazzo di Harry Styles e di cosa ha voluto rappresentare vestendosi in questo modo. E poi, fra… - GerxxDiamante : RT @HuffPostItalia: Non sparate sui Comuni: in dissesto meno del 5% del totale -