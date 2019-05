Mit, ok a guida autonoma su strada

mitgov : Rilasciata la prima autorizzazione a guida autonoma su strada in Italia #smartroad - FoxyBiondi : RT @mitgov: Rilasciata la prima autorizzazione a guida autonoma su strada in Italia #smartroad - ofux1 : RT @guidaautonoma: Rilasciata la prima autorizzazione per la sperimentazione su strada pubblica del primo veicolo a #guidaautonoma in Itali… -

Ha preso il via ufficiale la sperimentazione dei veicoli automatici supubblica in Italia. La Direzione Generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato oggi l'autorizzazione alla sperimentazione supubblica del primo veicolo ain Italia. E' il primo via libera del Mit dopo il parere positivo espresso il 22 marzo scorso dall'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart road.(Di martedì 7 maggio 2019)