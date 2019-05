Madrid | club in rivolta Cairo appoggia Tebas | Uefa | poca democrazia

Eca - aperta l’assemblea a Madrid : 244 club partecipanti : Se ne è discusso tanto in questi giorni, con l’intervento di sportivi e politici italiani che hanno espresso il loro pensiero sull’argomento. Si è aperta a Madrid l’Assemblea delle Leghe Europee, incontro fortemente voluto dal numero uno della Liga, Javier Tebas. Partecipano 244 club (8 in più di tutta l’Eca) da 38 differenti paesi. I club italiani sono 16, compreso il Brescia neo promosso in Serie A, oltre alla ...

Superlega – Incontro a Madrid tra club e leghe europee : La Gazzetta dello Sport scrive in merito al summit club-leghe che si sta svolgendo oggi a Madrid. Il progetto Superlega al centro del dibattito Superlega – Diversi gli intenti e le fazioni. Da un lato i top club che puntano ad uan Champions d’elite nel 2024, dall’altra un fronte comune per impedirlo. Sono presenti 15 club di Serie A, tra cui anche il numero uno ECA Agnelli. La Situazione “Non è il giorno cruciale, ...

A Madrid vertice club-leghe. No al progetto Superlega : Non è il giorno cruciale, questo di Madrid, ma la trattativa sul futuro della Champions, e del calcio europeo, entra almeno nel vivo. Dopo mesi di speculazioni, idee, progetti più o meno vaghi e ...

Assemblea Leghe europee - 12 club italiani pronti a recarsi a Madrid : Leghe europee Assemblea Madrid – Ben 12 società di Serie A sarebbero pronti a presenziare all’importante riunione della club Advisory Platform convocata dalla European Leagues, l’associazione delle Leghe europee, in programma lunedì 6 e martedì 7 maggio a Madrid, un incontro fortemente voluto dal presidente della Liga Javier Tebas. Come spiega “Adnkronos”, tutti i club […] L'articolo Assemblea Leghe europee, 12 club italiani pronti a ...

Assemblea delle Leghe europee - 12 club italiani presenzieranno all’evento di Madrid : La Serie A prenderà parte in maniera massiccia alla riunione convocata dalla European Leaguers in quel di Madrid Una grossa fetta della Serie A italiana è pronta a presenziare all’importante riunione della club Advisory Platform convocata dalla European Leaguers, l’associazione delle Leghe europee, per lunedì 6 e martedì 7 maggio a Madrid, incontro fortemente voluto da LaLiga di Javier Tebas. Tutti i club di calcio ...

Real Madrid - Benzema : «Resto qui - nel miglior club del mondo» : Sono nel miglior club del mondo ', ha assicurato l'ex Lione ieri sera dopo l'incontro di Liga . Benzema, che sta vivendo un periodo di forma straordinaria, ha segnato gli ultimi otto gol della sua ...

Calciomercato Real Madrid - Varane chiede la cessione : il club prova a trattenerlo : E’ stata sicuramente una stagione negativa quella del Real Madrid in relazione ai risultati in campionato e Champions League. A tenere banco è anche e soprattutto il Calciomercato, l’intenzione è quella di rinforzare la squadra. Alla fine il difensore Varane potrebbe non lasciare il Real Madrid al termine della stagione, il ritorno in panchina di Zinedine Zidane ha cambiato infatti le carte in tavola. L’allenatore ha ...

Real Madrid - Zidane : «Parlerò col club. Ci saranno cambiamenti» : TORINO - ' Manca un mese di campionato e cercheremo di farlo bene, ma la mia mente adesso è qui, anche se la mia energia è rivolta anche al prossimo anno . Non sono bruciato ': così il tecnico del ...

Atletico Madrid – Nessuna riduzione di pena per Diego Costa : respinto il ricorso presentato dal club : Liga: confermati in appello 8 turni di stop per Diego Costa, respinto il ricorso dell’Atletico Madrid E’ stato respinto il ricorso presentato dall’Atletico Madrid contro le 8 giornate di squalifica inflitte a Diego Costa. La commissione d’appello spagnola confermato il lungo stop per l’attaccante dei ‘colchoneros’ espulso per aver insultato e afferrato per un braccio l’arbitro Gil Manzano in ...

Riforma Champions League - i club italiani pronti ad avvalorare le proprie ragioni a Madrid : Riforma Champions League, i club italiani valutano di recarsi alla riunione delle leghe a Madrid Tra i sette e i nove club della Serie A italiana, a quanto apprende l’Adnkronos, stanno valutando di recarsi a Madrid per l’assemblea della European Leagues, l’Associazione delle Leghe professionistiche di calcio europee, che è si è data appuntamento nella capitale spagnola, sotto l’organizzazione di Javier Tebas, il 6 e ...

Isco Napoli - il club azzurro sogna il centrocampista del Real Madrid : Isco Napoli – Non è ancora tempo di calciomercato, ma in casa Napoli la dirigenza del club sembra essere già in pieno lavoro per cercare di rinforzare la rosa che avrà a disposizione il tecnico Carlo Ancelotti la prossima stagione. E in questo senso potrebbe giungere un grande colpo a sorpresa. A lanciare questa indiscrezione […] L'articolo Isco Napoli, il club azzurro sogna il centrocampista del Real Madrid proviene da Serie A News ...

Ronaldo-Atletico Madrid : è guerra. Il club vuole denunciare CR7 : RONALDO ATLETICO Madrid – A quattro giorni dalla clamorosa rimonta della Juventus in Champions League contro l’Atletico Madrid, non si placano ancora gli animi. Il club di Madrid avrebbe intenzione di querelare Cristiano Ronaldo per il gesto (a detta dei colchoneros verso i tifosi spagnoli, ndr) fatto a fine partita. Cristiano ha imitato il gesto […] L'articolo Ronaldo-Atletico Madrid: è guerra. Il club vuole denunciare CR7 ...

Real Madrid - Isco : 'Ritorno Zidane buona notizia - ama questo club' : Con il ritorno in panchina di Zinedine Zidane è pronto a riprendersi un posto da protagonista nel Real Madrid . Complice qualche infortunio di troppo, una forma fisica non perfetta e un rapporto ...

Juventus-Atletico Madrid è la partita tra club più vista di sempre su Sky : Juventus-Atletico Madrid, partita che entra di diritto nella storia del club bianconero, ma anche in quella di Sky, che l'ha trasmessa in diretta esclusiva con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. La pay tv, infatti, fa sapere che la gara è stato vista da "2.939.504 spettatori medi con l’11,14% di share (4.280.474 spettatori unici), con un picco nei minuti di recupero del match di 3.184.293 spettatori medi alle 22.50 e del ...