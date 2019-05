Lite accesa al GF tra Kikò e Barbara D' Urso | lei sbotta | ' Non mi puoi prevaricare'

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) La puntata di ieri del Grande Fratello è stata alquanto movimentata e difficile, specie per la padrona di casa.D', infatti, si è trovata ad affrontare numerose dinamiche che hanno messo a dura prova la sua pazienza e il suo temperamento. Verso metà diretta, la conduttrice ha affrontato la questione inerente Michale Terlizzi e il suo problema fisico alle braccia. Nel caso specifico, la D'ha informato tutti i concorrenti di alcune dichiarazioni fatte nel corso della settimana davvero poco carine nei confronti di Michael. SoprattuttoNalli pare abbia ironizzato sulla malformazione del concorrente chiamandolo "calamaro". Nell'apprendere tali parole, l'ex di Tina Cipollari ha perso le staffe ed ha cominciato are contro la conduttrice dicendo che non fosse affatto vero e che il soprannome non avesse nulla a che vedere con il problema di Michael. Da quel momento è ...

AvigalSnapir : RT @TweetNewsIta: Riccardo Scamarcio, stimato attore e produttore cinematografico italiano, è finito nei guai per aver urtato, con il propr… - TweetNewsIta : Riccardo Scamarcio, stimato attore e produttore cinematografico italiano, è finito nei guai per aver urtato, con il… - Radio105 : #RiccardoScamarcio è stato coinvolto in un piccolo #incidente... Con tanto di lite ?? -