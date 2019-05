Infortunio De Vrij | l’esito degli accertamenti

Inter - Infortunio per Stefan De Vrij : la nota ufficiale del club e i tempi di recupero : La stagione del difensore olandese potrebbe concludersi anzitempo, considerando che mancano solo tre gare alla fine del campionato L’Inter perde Stefan De Vrij probabilmente per il resto della stagione, il difensore olandese infatti si è infortunato durante il match con l’Udinese e rischia di saltare le ultime tre gare di campionato. L’ex Lazio ha riportato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra, ...

Infortunio De Vrij - Koeman (ct Olanda) : “Pubalgia per il difensore dell’Inter” : Infortunio DE Vrij – Solo nella giornata di ieri il Prof. Piero Volpi, medico sociale dell’Inter, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul problema fisico patito dal difensore olandese Stefan De Vrij mentre si trovava in Nazionale: “Le condizioni di De Vrij? Abbiamo un ottimo rapporto con lo staff medico olandese, ci hanno informato subito. Però […] L'articolo Infortunio De Vrij, Koeman (ct Olanda): “Pubalgia per ...

Inter - lieve Infortunio per Stefan De Vrij con l’Olanda : a rischio il match con la Germania : lieve infortunio rimediato da Stefan De Vrij durante gli allenamenti dell’Olanda precedenti alla sfida con la Bielorussia: il giocatore non è sceso in campo, a rischio la sfida contro la Germania La sosta per le nazionali porta con sè un po’ di preoccupazione in casa Inter. Secondo quanto riporta RTV Rijnmond, difensore olandese Stefan De Vrij non sarebbe sceso in campo contro la Bielorussia a causa di un infortunio. Il ...