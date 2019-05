Incredibile al Sion | “vacanze anticipate” per il tecnico Yakin | ma la squadra rischia di

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019), l’allenatore Murated il suo vice sono stati mandati in vacanza anticipata nonostante una situazione non certo rosea di classifica Originale decie dela 4 giornate dalla conclue del massimo campionato svizzero. Il club ha infatti annunciato, in una nota, di aver deciso di concedere delle “vacanze anticipate” sia l’allenatore Murat, sia il suo vice Marco Otero. A dirigere laci penseranno Christian Zermatten e Sébastien Bichard, allenatore dellaUnder 21, con la supervie del presidente Christian Constantin. Il club vallesano è reduce da tre sconfitte di fila in Super League e ha un solo punto di vantaggio sul nono posto che significherebbe spareggio per non retrocedere. (Spr/AdnKronos)L'articoloal: “vacanze anticipate” per il, ma ladi retrocedere ...

