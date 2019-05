Giù la borsa di Tokyo Senza direzione il resto dell' Asia

Borsa : Milano -1 - 5% - Giù Stm : Milano, 6 MAG - La Borsa di Milano, -1,5%, lima le perdite, dopo un avvio di seduta in profondo rosso ed in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Sui mercati si è abbattuta la scure dei ...

Giù gli utili Fca - ma la Borsa vede rosa : Fca archivia il primo trimestre dell'anno con ricavi per 24,48 miliardi, -5%, e un utile netto in calo del 47% a 508 milioni. La debolezza dei conti, illustrati al mercato dall'ad Mike Manley e dal ...

Crac bancari : è giusto rimborsare gli speculatori? Diretta con Milena Gabanelli : Lega e M5S hanno previsto rimborsi automatici anche per chi ha un patrimonio mobiliare fino a 200 mila euro. In studio Filippo Sartori, docente di Diritto bancario all’Università di Trento

Borsa : cala la fiducia - Giù i listini ma risveglio delle banche : L'indicatore della Commissione Europea, costruito con le opinioni di una serie di soggetti sull'economia, è sceso in aprile per il decimo mese consecutivo a 104 punti, livello che non si vedeva da ...

Borsa : Milano tiene - +0 - 1% - - Giù Saipem : ANSA, - Milano, 26 APR - Piazza Affari tiene nel finale, Ftse Mib +0,1%,, con lo spread tra Btp e Bund in calo a 262 punti in attesa del giudizio di S&P sul merito di credito dell'Italia. Corre Tim, +...

Juve - titolo ancora Giù in Borsa : -3% in apertura : Proseguono le vendite sul titolo della Juventus in Borsa. Le azioni del club bianconero hanno aperto in calo anche dopo il ponte pasquale, confermando il trend delle ultime sedute. Nel dettaglio, le azioni del club bianconero hanno aperto in calo del 3% a 1,2890 euro, risalendo poi nei primi minuti di contrattazione verso quota 1,30 […] L'articolo Juve, titolo ancora giù in Borsa: -3% in apertura è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Borsa Giù con Juventus e Amplifon : Piazza Affari nell'ultima seduta prima di Pasqua ha fatto con il Ftse Mib -0,20% a 21.956 punti e con l'All Share -0,19% a 24.003. Sono proseguite le vendite sul titolo Juventus Football Club, -4,14%, ...

La Borsa raggiunge quota 22 mila ma la Juventus crolla : I dati macro, ha detto stamane il ministro Giovanni Tria, "sono incoraggianti", anche se la spesa per interessi resta troppo alta "considerando i fondamentali dell'economia". Piatte le altre Borse ...

BORSA MILANO in lieve rialzo trainata da banche - forti Mps - Bper - bene Brembo - Giù Iren : Piazza Affari chiude poco mossa, nonostante il buon andamento dei titoli bancari, in un mercato positivo grazie ai dati incoraggianti dalla Cina che allentano i timori sull'economia globale. L'indice Ftsemib ha ritoccato quota 22.000 punti nel durante, livello che non vedeva da agosto 2018. ** Le banche italiane salgono anche grazie alle diverse ipotesi sul fronte M&A. ...

Borsa Milano tiene con Mps - Giù Prysmian : ANSA, - Milano, 11 APR - Pochi spunti in Piazza Affari, che si è mossa in linea con i listini europei e con la prima parte di seduta di Wall street: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,06% ...

Borsa Milano Giù con Europa e Prysmian : ... in linea con gli altri listini europei, ha concluso leggermente in negativo dopo i dati del Fondo monetario internazionale che descrivono un'economia mondiale in frenata: l'indice Ftse Mib ha chiuso ...

BORSA MILANO incerta - pesa il timore di dazi americani su beni Ue - Giù Prysmian : Continuano a tenere banco anche i timori di rallentamento globale dell'economia. ** A pagare le conseguenze dei problemi del progetto WesternLink è stata in apertura Prysmian che lascia sul terreno 2,...

Borsa : Europa lima rialzo - Giù Milano : ANSA, - Milano, 28 MAR - Le Borse europee limano i rialzi dopo il calo del sentimento economico, con i dati peggiori in Germania e Olanda mentre l'Italia è stabile. Nel Regno Unito resta lo stallo ...