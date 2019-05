GF | Gianmarco ha una corteggiatrice | la confessione di Luca Onestini

lanostratv

(Di martedì 7 maggio 2019)svela cheha una spasimante segreta al Grande Fratelloè stato al centro della seconda parte di Mattino 5 oggi. Il concorrente del Grande Fratello ieri sera, durante la quinta diretta del programma, è stato protagonista per via della dichiarazione “d’amore” di Ivana Icardi. Oggi a Mattino Cinque,ha parlato del fratello facendo unainaspettata:“Un altra donna che ha fatto il GF potrebbe essere molto interessata a”., punzecchiato da Federica Panicucci, non ha voluto rivelare il nome della presunta spasimante di. L’ex gieffino non ha voluto confessare nemmeno se la ragazza in questione è ancora in casa oppure figura tra le concorrenti eliminate. Insomma, il mistero si infittisce intorno al nome delladial ...

GrandeFratello : Gianmarco e Ivana si sono avvicinati molto... e sembra essersi creata una situazione davvero molto ambigua! #GF16 - vallirosee : RT @ladyHawke2016: Comunque secondo me a Gianmarco piace eccome Ivana. Ma per lui è stata una sorpesa vederla e non si aspettava assolutam… - emptyian : RT @Ri_Ghetto: Stasera Ivana Icardi con questa assurda messa in scena di Gianmarco Onestini ha solo dimostrato una cosa: WANDA NARA AVEVI R… -