Acqua : all’Acquedotto Pugliese c’è DUMBO - il robot per la pulizia dei fanghi : Si aggira nelle vasche di accumulo, seguendo percorsi programmati a distanza, e con movimenti precisi e mirati rimuove i fanghi della depurazione. È Dumbo, il mini escavatore radiocomandato, l’ultimo arrivato in Acquedotto Pugliese, attualmente in funzione nell’impianto di Lecce. Lungo quasi due metri e con un peso che si aggira sui 450 chili, il piccolo cingolato è in grado di operare in spazi confinati, anche pericolosi per l’uomo, affrontando ...

Box Office Italia 12-14 aprile : After in testa con 3 - 2 milioni - bene DUMBO : Box Office 12-14 aprile: Top Ten incassi al cinema Italia e USA Box Office Italia 3,2 milioni per After Solo 6,2 milioni di dollari negli Stati Uniti ma ben 3,2 milioni di Euro in Italia: incredibile la vicenda di After che riesce evidentemente a intercettare i gusti del pubblico Italiano diretto al cinema. Grazie anche alla sua performance siamo a +48% rispetto allo stesso weekend dello scorso anno, una boccata d’ossigeno anche se siamo a ...

Box Office USA 12-14 aprile : Shazam ancora in testa - crolla DUMBO ancora lontano dai 100 milioni : Box Office 12-14 aprile: Top Ten incassi al cinema Italia e USA Box Office USA 12-14 aprile Shazam alla seconda settimana è a 6 milioni dai 100, Dumbo alla terza settimana è ancora lontano 11 milioni dai 100 casalinghi, nonostante questi numeri si può definire un mezzo flop per il mondo Disney, considerando anche che Captain Marvel è ancora sopra gli 8 milioni nel weekend con 386 totali. L’attesa di Avenegers: Endgame si passa anche così. ...

Un film che torna nelle sale. DUMBO sono io - mai rinnegare le radici - : Perch oggi nel mondo io, figlio della campagna, con i libri raggiungo i figli della campagne, della meseta, della pampa, della puzsta, che sono miei fratelli: genuini, ma dalla cultura misconosciuta, ...

DUMBO sempre in testa e si difende bene 'Dolceroma' : 'Dumbo' ancora in testa al box office: con un incasso complessivo di 7.468.928 euro l'elefantino volante di Tim Burton guida la top ten dell'ultimo week end, seguito da 'Shazam!', 1.872.087,. Terza ...

Box Office Italia : tiene DUMBO - male Dolceroma - non entusiasma Noi : Box Office 5-7 Aprile USA e Italia Box Office Italia 5-7 Aprile tiene Dumbo che batte Shazam Negli USA fa registrare un -60%, in Italia invece Dumbo tiene e cala solo di un 13% rispetto alla scorsa settimana fermandosi praticamente a ridosso dei 3 milioni. Secondo Shazam e terzo il sempre più sorprendente A un metro da te ormai arrivato a 4 milioni. Quinto con solo 631 mila euro Us-Noi facendo meglio dell’esordio di Get Out ma resta in ...

Box Office USA : Shazam supera i 50 milioni - scende terzo DUMBO -60% : Box Office 5-7 Aprile USA e Italia Box Office USA 5-7 Aprile Pet Semetary secondo 56.7 milioni di dollari, questo l’esordio di Shazam negli Stati Uniti che lo lancia direttamente in testa alla top ten del box Office americano. Il remake del racconto di Stephen King Pet Semetary conquista 25 milioni di dollari confermando le attese di Paramount. Crolla Dumbo: -60% 18,2 milioni e “solo” 76,2 milioni in 10 giorni decisamente al di ...

Dopo anni di psicoterapia, ne ha avuto abbastanza. Varcati i 60, ...

DUMBO vola anche sugli incassi : classico Disney riscritto in chiave gotica da Tim Burton : I Cine days sono ormai terminati. L’iniziativa prevedeva, da lunedì primo aprile a giovedì 4 aprile, il costo del biglietto d’ingresso a soli 3 euro per tutti i film e in varie multisala aderenti. I Cine days hanno dato ulteriore slancio a un film che in effetti non ne aveva grande bisogno: Dumbo, di Tim Burton. Dumbo, infatti, è un film capace di volare da solo. Vuoi perché è un classico Disney, vuoi perché è stato riscritto da un regista che è ...

DUMBO : recensione del film 2019 diretto da Tim Burton con Colin Farrel - Eva Green e Michael Keaton : Arriva nelle sale Dumbo, il nuovo film diretto da Tim Burton, con Colin Farrel, Eva Green e Michael Keaton.Vi forniremo trama, recensione e il video esclusivo del nostro incontro con Tim Burton. Holt Farrier lavorava con la moglie all’interno del circo dei fratelli Medici prima che la guerra gli portasse via un braccio. Al suo ritorno Holt era impossibilitato nel riprendere a pieno l’attività circense, così il sig Medici lo ha mandato a fare da ...

DUMBO resiste a Shazam appena uscito in Italia : chi vincerà nel weekend? : ... con buone possibilità di vittoria per Dumbo, nonostante il film Disney non stia totalizzando nel mondo le cifre su cui gli analisti puntavano. Non si può però mai escludere la chance di un ...

DUMBO film al cinema : cast - recensione - curiosità : Dumbo è uno dei film al cinema da giovedì 28 marzo 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Dumbo film al cinema: scheda GENERE: Animazione, Family, Fantasy ANNO: 2019 REGIA: Tim Burtoncast: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny De Vito, Eva Green, Roshan Seth, Elisa, Nico Parker, Deobia Oparei, Alan Arkin, Joseph Gatt, Douglas ...