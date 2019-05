Crollo Ponte Genova | ricostruzione iniziata anche a est

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) I lavori didel viadotto Polcevera sono iniziatinel cantiere sulla sponda est del Polcevera. Lo comunica la struttura commissariale precisando che si tratta dell’avvio degli interventi per i 14 pali di fondazione di quella che sara’ la futura pila numero 11. I lavori si stanno svolgendo in una porzione di superficie su cui non insiste, ovviamente, quanto resta da demolire del vecchio viadotto. Ora il cantiere di costruzione e’ quindi in attivita’ su entrambi i lati.L'articoloa est Meteo Web.

