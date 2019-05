Come l' ambiente digitale sopprime la volontà umana

Italiani Come noi - nuovi stili di vita per l’ambiente? “Sì - serve sobrietà”. “No - troppi interessi dietro alla green economy” : Mentre il Movimento Fridays for Future prepara nuove iniziative (il 24 maggio è previsto un secondo sciopero globale degli studenti) e Greta Thunberg si aggira per i palazzi romani, siamo andati in strada per dialogare con i cittadini sui temi relativi al cambiamento climatico. “Manifestare è giusto, ma non basta: occorre cambiare abitudini di consumo e stile di vita, all’insegna della sobrietà e dell’attenzione”, ...

Presentato il dossier WWF sul rapporto Italia-Europa : Come ritrovare l’ambiente con 10 scelte strategiche : L’Italia “può e deve sfruttare meglio il vantaggio di stare nell’Unione Europea condividendo con maggiore convinzione le norme e gli standard ambientali comunitari che possono aiutare il Paese ad essere più competitivo su scala globale“: è quanto emerge dal dossier Italia chiama Europa – l’ambiente ritrovato, Presentato oggi dal WWF Italia che pone all’attenzione delle maggiori forze politiche in vista delle elezioni europee ...

Ambiente : nuove norme in arrivo - chi inquina “in mutande” Come i mafiosi : “Chi commette il reato di disastro ambientale o provoca un inquinamento ambientale di un certo rilievo risponderà col proprio patrimonio come avviene per i mafiosi“. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, intervenendo a un convegno sull’Ambiente organizzato dalla facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli, spiega la norma in via di definizione che prevede anche il “daspo ambientale” per ...

Cora e Marilù Fazzini a TG2 Post parlano di ambiente : «I nostri fan hanno portato in piazza un cartellone urlando ‘Marilù - aiutaci tu’. E’ Come se fossimo state lì mentalmente» – Video : Marilù e Cora Fazzini a Tg2 Post Il Collegio ha creato due piccole “celebrità”: le gemelle Cora e Marilù Fazzini. Ad una settimana dalla conclusione della terza edizione del docureality di Rai2, le sedicenni sono infatti intervenute nella puntata di Tg2 Post andata in onda ieri sera. Le giovani, espulse con vergogna dal Convitto di Celana a poche ore dall’inizio degli esami finali, hanno parlato dell’esperienza nel ...

Elisa canta pregando per l'ambiente con Greta Thunberg : Come Ranocchia : Ranocchia e Neville sarebbero perfetti componenti del Forest Green Rovers , club di quarta divisione inglese,, l'unica squadra al mondo a essere al 100% eco-sostenibile: gioca in uno stadio dotato di ...

L’ambiente torna protagonista : domani la Giornata Mondiale delle Foreste - ecco Come salvaguardarle : Si è appena concluso “Friday For Future”, il grande sciopero studentesco promosso dall’attivista sedicenne Greta Thunberg e già domani, 21 marzo, L’ambiente torna protagonista grazie alla Giornata Mondiale delle Foreste e dei Boschi, proclamata dalla FAO nel 2012. Nell’occasione, CSI S.p.A., società del Gruppo IMQ, ricorda gli strumenti a nostra disposizione per tutelarli: certificazione della gestione forestale, verifica degli impatti dei ...

Vittorio Feltri durissimo con i ragazzi pro-ambiente : "Pieni di droga - studiate". Come li inchioda : Dito puntato contro i ragazzi che ieri, venerdì 15 marzo, sono scesi in piazza un po' in tutto il mondo in "difesa" del clima. A puntare il dito è Vittorio Feltri, direttore di Libero, da sempre scettico sulle teorie relative al riscaldamento globale. E lo scetticismo del direttore viene confermato

Global Strike for future - da Greta Thunberg allo sciopero del 15 marzo per l'ambiente : ecco Come partecipare : Il movimento si sta organizzando in questi giorni in vista dello sciopero Globale il 15 marzo dalle 9 alle 13: una " mobilitazione generale mondiale" che si terrà in moltissime città del mondo, per ...

Global Strike for future - da Greta Thunberg allo sciopero del 15 marzo per l’ambiente : ecco Come partecipare : “Abbiamo certamente bisogno della speranza. Ma l’unica cosa di cui abbiamo bisogno più della speranza è l’azione”. È sulla scia di queste parole di Greta Thunberg che hanno preso avvio dalla scorsa estate, in Europa e non solo (qui la mappa Globale), i cosiddetti “Fridaysforfuture”: raduni, sit in, manifestazioni ogni venerdì di fronte alle istituzioni locali (come sedi di regioni o comuni), per protestare contro l’inazione e l’inerzia rispetto ...

Mario Tozzi su Rai3 con Sapiens 'Parlo di ambiente - non racconto le meraviglie Come Alberto Angela' : La premessa è chiara: 'Io e Alberto Angela siamo differenti, i linguaggi sono diversi' dice Mario Tozzi . 'Ci stimiamo, per quelle poche volte che ci siamo incontrati. Nel mio nuovo programma, Sapiens ...

Mario Tozzi su Rai3 con Sapiens 'Non racconto le meraviglie Come Alberto Angela - parlo di ambiente' : La premessa è chiara: 'Io e Alberto Angela siamo differenti, i linguaggi sono diversi' dice Mario Tozzi . 'Ci stimiamo, per quelle poche volte che ci siamo incontrati. Nel mio nuovo programma, Sapiens

Inquinamento da farmaci - Come proteggere l'ambiente? : Oggi, a fronte di noti progressi compiuti dalla scienza medica per la salute umana e animale, ancora poco si conosce dell'impatto ambientale dei medicinali . Recenti studi hanno dimostrato che alcuni ...