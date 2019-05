Bambina intrappolata in un’auto in fiamme | il padre scappa e la lascia lì con le portiere

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) L’hata bruciare nell’auto di famiglia ed èto. Un uomo di 39 anni, Martin Pereira, si è dato alla fuga mentre la figlia di tre anni Zoey Pereira si trovavanella macchina in, con leposteriori bloccate. È accaduto in una strada del Queens, New York, domenica 5 maggio. Il veicolo, un’Audi A6, ha preso subito fuoco e le maniglie si sono sciolte in così poco tempo da impedire comunque alla piccola di tentare la fuga.Ilè stato ritrovato dalle forze dell’ordine in uno stagno nelle vicinanze e accanto al corpo di Zoey è stata rinvenuta una bomboletta di gas. L’uomo è stato portato in ospedale con ustioni di secondo e terzo grado ed è sotto la custodia della polizia. Al momento non è stata presentata alcuna accusa contro di lui ma le indagini sono in corso per stabilire se abbia avuto un ruolo nel creare la trappola ...

follower_games : @Akumahomu Se preferisci una risposta semplice: la ragazza con i capelli blu è Aqua e la ragazzina con i capelli ro… -