Alstom | in un anno +10% di crescita e utile netto di 681 mln di euro

finanza.lastampa

(Di martedì 7 maggio 2019) Tra il 1 aprile 2018 e il 31 marzo 2019,ha ricevuto 12,1 miliardi didi ordini. Nello stesso periodo, le vendite hraggiunto 8,1 miliardi di, corrispondenti a unadel 10%...

ferpress : #Alstom: in un anno +10% di crescita. Utile netto di 681 mln di euro - Ferpress - ferpress : #Alstom in Messico riconosciuta come azienda socialmente responsabile per il sesto anno consecutivo - Ferpress -