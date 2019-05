Abusi sessuali durante esorcismo | S Sede espelle prete

Abusi sessuali durante gli esorcismi : Papa Francesco "caccia" Don Michele : Don Michele Barone è attualmente detenuto nel carcere di Carinola con l'accusa di lesioni ai danni di una minorenne commessi...

Abusi sessuali su una 16enne : chiesti 10 anni di reclusione : Maria Girardi Abusi sessuali e minacce di morte. Questo l'inferno vissuto da una sedicenne. Questo l'inferno vissuto da una ragazza pugliese di 16 anni anni di percosse, di minacce di morte se avesse raccontato tutto e di Abusi sessuali. Questo l'inferno vissuto da una ragazza pugliese di 16 anni. L'inchiesta è stata avviata a seguito della denuncia della stessa che ha trovato il coraggio di raccontare le violenze che era costretta a ...

Abusi sessuali sulla badante : a processo un novantenne : Un pensionato di 90 anni sardo è stato rinviato a giudizio: avrebbe tentato di abusare della sua badante romena.Continua a leggere

Abusi sessuali - 90enne a processo : NUORO, 30 APR - Un pensionato di 90 anni, residente in un centro dell'Ogliastra, nella Sardegna centro orientale, è finito sotto processo con l'accusa di Abusi sessuali nei confronti della sua badante ...

A 26 anni dagli Abusi sessuali - vittima fa arrestare il co-fondatore del Sundance Film Festival : Ventisei anni dopo aver subito abusi sessuali, Sean Escobar ha affrontato il suo molestatore. Nel 2018 il 38enne con un iPhone nascosto ha registrato la «confessione»del regista Sterling Van Wagenen, ...

Boy Scouts of America travolti da maxi scandalo : 12mila Abusi sessuali commessi su minori : Oltre 12mila scout abusati dai leader e volontari dei Boy Scouts of America, la più grande associazione scout degli Stati Uniti e una delle più grandi al mondo, con più di 2 milioni di membri dai 5 ai 21 anni e un milione di operatori.Ora un'inchiesta affossa il movimento: i numeri della vergogna parlano chiaro. E adesso, a centonove anni dalla sua fondazione per mano di William D. Boyce, Ernest Thompson Seton e Daniel Carter Beard, il movimento ...

Marsala - tentati Abusi sessuali su migrante - sacerdote condannato : Il tribunale di Marsala ha deliberato una condanna a un anno e dieci mesi di reclusione nei confronti di un sacerdote incriminato per tentata violenza sessuale, reato commesso ai danni di un giovane richiedente asilo.Il giudice quindi, dopo aver accolto le richieste del pubblico ministero, ha inoltre determinato un risarcimento di 5mila euro che l"imputato 76enne dovrà versare alla vittima delle sue molestie.Il fatto a cui si fa riferimento ...

Scandalo in Ecuador : il tecnico della nazionale femminile licenziato per Abusi sessuali su una giocatrice : Ecuador, Luis Pescarolo accusato di abusi sessuali su una sua giocatrice della nazionale di calcio femminile Il tecnico della nazionale femminile dell’Ecuador, Luis Pescarolo, assieme a due membri del suo staff, è stato licenziato dalla Federcalcio Ecuadoregna in seguito a una vicenda di molestie sessuali nei confronti di una giocatrice. A comunicarlo la stessa Federazione, Faf, in un nota dove si sottolinea come la decisione di ...

Ecuador - licenziato il tecnico della nazionale femminile per Abusi sessuali : L’allenatore della nazionale femminile dell’Ecuador, Luis Pescarolo, è stato licenziato dalla Federcalcio locale dopo una denuncia di una calciatrice per molestie sessuali. La Federazione dell’Ecuador ha anche annunciato che “smetterà di contare sui servizi delle persone coinvolte” nel caso: oltre al tecnico di Under 17, 18 e 20, che svolgeva anche il ruolo di medico, ci sono anche due membri dello staff ...

Abusi sessuali su ragazzine di 13 anni - arrestati tre cinquantenni : I carabinieri della compagnia di Viareggio, a conclusione di una delicata attività d'indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Lucca, hanno arrestato tre uomini di 53, 60 e 50 anni ...

Abusi sessuali su ragazzine - tre arrestati : Tre uomini, italiani di 53, 60 e 50 anni, tutti residenti in Versilia, sono stati arrestati dai carabinieri di Viareggio (Lucca) perche' ritenuti responsabili di aver compiuto atti sessuali con delle minori di 14 anni. Il Gip del tribunale di Lucca Antonia Aracri ha disposto per i tre gli arresti domiciliari, come riporta oggi Il Tirreno, ipotizzando la possibilita' di reiterazione dei reati anche verso altre minori. Tutto e' scaturito da una ...

La bruciano viva! Studentessa denuncia gli Abusi sessuali del preside : Nursat, 19 anni, originaria di Feni, una piccola cittadina a 160 km da Dhaka, è morta per aver denunciato gli abusi subiti dal preside della sua scuola. A riportare la notizia è la Bbc. La ragazza ha raccontato che il giorno 27 marzo, il preside l’ha chiamata nel suo ufficio e ha cominciato a toccarla in modo inappropriato. Prima che la situazione degenerasse, Nusrat Jahan Rafi è riuscita a scappare e ad andare subito dalla ...

[L'esclusiva] Imbarazzo in Vaticano per il testo-shock di Benedetto XVI sugli Abusi sessuali nel clero : Rompendo clamorosamente il silenzio dal suo eremitaggio nell'ex monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano, e concordandone la pubblicazione col cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e lo stesso ...