Siamo ancora in tempo per un Make Europe tech again

Milan-Bologna - Sinisa Mihajlovic chiede calma : “ancora non Siamo salvi” : Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia della gara contro il Milan che si giocherà in posticipo lunedì sera “Non abbiamo ancora fatto nulla, ci manca l’ultimo scatto. Domani abbiamo la possibilità di ottenere la salvezza. Il Milan è una squadra molto forte, è vero, non stanno passando un buon momento ma hanno giocatori che ci possono mettere in difficoltà. Noi dovremo fare la nostra partita“. L’allenatore ...

Evvai - ché ancora non Siamo fottuti : Sul 2-0 la Salernitana accorcia le distanze e allo Zaccheria si rivedono gli spettri della giornata di Pasquetta ma dopo un minuti ci pensa Iemmello e ristabilire le distanze con gli avversari

Bologna-Empoli - Mihajlovic : “non Siamo ancora salvi” - poi parla di futuro : “Non parlo del futuro, il mio riguarda solamente la prossima partita. Sono venuto qui per salvare il Bologna e stiamo facendo molto bene: non ho ancora discusso con la societa'”. Sono le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic dopo il 3-1 del suo Bologna sull’Empoli nello scontro salvezza. “Non siamo ancora salvi ed e’ questa la priorita’ prima di parlare del prossimo anno. Serve una vittoria a Milano per ...

Spal - Semplici : “Il Genoa è esperto e affamato. Noi non Siamo ancora salvi” : Le parole del tecnico della Spal, Leonardo Semplici, alla vigilia dell’incontro che opporrà la sua squadra al Genoa, domani alle 15: “Vogliamo rimanere con i piedi per terra perché non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo salvezza. Voglio attenzione da parte dei miei giocatori e cerchiamo di non farci condizionare dalla classifica dei nostri avversari. Vogliamo dare continuità a quelle che sono state le ultime gare sotto ...

GF 16 - Valentina ancora contro Lemme : 'Sei maligno - non ti sputo perché Siamo qui' : Anche a Pasqua, nella Casa del Grande Fratello vanno in scena liti e duri scontri: la scorsa notte, infatti, Valentina Vignali si è scagliata contro Alberico Lemme dopo aver visto piangere la sua amica Ambra. Un appellativo poco carino che il dottore ha dato alla professoressa, è stato la causa della sfuriata della giocatrice di basket nei suoi confronti: Gennaro ha portato via di peso la ragazza prima che aggredisse il farmacista, ma non è ...

D’Aversa : “Vietato abbassare la guardia - non Siamo ancora salvi” : Le parole del tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ai microfoni di Sky Sport 24, al termine della partita pareggiata 1-1 dai suoi contro il Milan: “Non è ancora fatta, finché non ci sarà la certezza matematica della salvezza bisognerà lavorare. A fine partita abbiamo esultato perché non è semplice recuperare quando si va sotto a 10 minuti dalla fine contro una squadra come il Milan. Per le occasioni che abbiamo avuto meritavamo ...

Formula 1 - GP Cina. Hamilton : 'Vittoria favolosa - ma Siamo tutti ancora vicini' : "Non è stato il più semplice dei weekend, ma questo è un risultato fantastico per la squadra. Fare doppietta nel giorno nella millesima gara è davvero speciale". Lewis Hamilton celebra così l'...

Notte Bianca Pontedera - Confcommercio : 'Siamo ancora in tempo per organizzarla' : Non ci sarebbe il 'concertone', ma una serie di spettacoli e di proposte di artisti locali sparsi per l'intera città. Credo che l'interesse si confermerebbe comunque alto e Pontedera non resterebbe l'...

Alessandro Cattelan - dopo Jimmy Fallon. è ancora talk show 'Gli ospiti vengono perché Siamo credibili' : Tra i conduttori della nuova generazione, Alessandro Cattelan si distingue. Creativo, sicuro di sé: basta vederlo nella nuova edizione di E poi c'è Cattelan - dall'11 aprile, tutti i giovedì alle 21.

Baroni : 'La strada per la salvezza è questa e ci sono ancora molte gare'. Pioli : 'Non Siamo scesi in campo' : Da fiorentino avrebbe, forse, voluto vincere la partita altrove ma il successo del suo Frosinone contro la Fiorentina al Franchi di Firenze mantiene vive le speranze di salvezza per la sua squadra. ...

F1 McLaren - Brown : «Non Siamo ancora a livelli top» : ROMA - McLaren con i piedi per terra, la distanza dai tre top team - Ferrari, Mercedes e Red Bull - ancora non è colma, mentre non sempre le cose potranno andare come in Bahrain, dove Lando Norris si ...

Torino - Mazzarri : "Il pareggio non mi basta - Siamo ancora immaturi" : Il Torino resta agganciato al treno per l'Europa, al Franchi la squadra reagisce allo svantaggio e pareggia 1-1 contro la Fiorentina . Walter Mazzarri però non è del tutto soddisfatto e recrimina ...

Silvio Berlusconi - il dramma politico : Giovanni Toti lo massacra ancora. "Siamo malati - lo ammetta" : Dopo le durissime schermaglie della vigilia, dopo la sostanziale rottura, Giovanni Toti parla col "nemico", ovvero Repubblica, e torna all'attacco, serratissimo, di Silvio Berlusconi. "Almeno quelli del Pd ammettono di essere malati e stanno cercando la cura. Noi nemmeno quello", premette nell'inter

Verona - corteo femminista e arcobaleno : “Visione ancorata al passato. Hanno paura di noi ma Siamo il presente” : “siamo 100mila!” scrive l’associazione femminista “Non una di Meno” sul proprio profilo Twitter a proposito del grande corteo di Verona, che contesta il Congresso delle Famiglie. Le ultime stime della Questura, a corteo in corso, parlano di almeno 25mila partecipanti, un dato che però potrebbe essere rivisto. “siamo la luna che muove le maree e cambieremo il mondo con le nostre idee”, è scritto ancora di ...