Insediato formalmente il neo presidente Asi | Giorgio Saccoccia

Agenzia Spaziale Italiana : Insediato formalmente il neo presidente Giorgio Saccoccia : Si è insediato formalmente con la prima riunione del CdA il neo presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia. “Lo Spazio – ha scritto in un messaggio inviato al personale ASI – sta vivendo un momento di straordinarie opportunità e di sempre crescente impatto nella vita di tutti: ognuno di noi in ASI ha la fortuna di poter contribuire a questa sfida in prima persona. Io ne sono veramente orgoglioso e sono ...