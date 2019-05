Il governo cerca un Garante per la privacy Ma ha un problema di indipendenza

governo. Salva Roma oggi al bivio. Si cerca l'intesa tra Lega e 5s : Getta acqua sul fuoco il viceministro dell'Economia pentastellato, Laura Castelli, che replica a Salvini, per il quale «i Comuni vanno Salvati tutti, perch così si Salvano i servizi ai cittadini». ...

Luigi Di Maio disperato - fango contro Matteo Salvini : "Cerca la crisi di governo. E si dice che Berlusconi..." : I deliri di Luigi Di Maio, ora, piovono su Facebook. Dopo aver attaccato sul caso Armando Siri, dopo aver chiesto le dimissioni e insultato la Lega, il capetto politico grillino affida le sue improvvide riflessioni al social network. Nel mirino ci finisce Matteo Salvini, il quale starebbe seriamente

Questa sera ci sarà un nuovo incontro tra il governo britannico e i Laburisti per cercare un accordo su Brexit : Questa sera ci sarà un nuovo incontro tra il governo britannico e i Laburisti per cercare un accordo su Brexit, dopo che le trattative iniziate la settimana scorsa tra la prima ministra Theresa May e il capo del partito Laburista

M5s - Di Maio : cercano di fermarci ma andremo avanti col governo : Roma, 5 apr., askanews, - 'Non dobbiamo fermarci. Noi del Movimento saremo sempre osteggiati, alcuni avrebbero preferito lasciare tutto così come era e vorrebbero fermarci adesso, basta vedere come ci ...

Italia - c’è un buco di 8 miliardi : ora il governo cerca una cura : Un decimale. La crescita Italiana nel 2019 sarà di appena un decimale. Per capire quanto rapido è stato il crollo dell’economia occorre leggere l’ultimo rapporto di Standard and Poor’s. Tre mesi fa - era dicembre - quella stima era più alta di sei decimali. Non solo: la più grande delle agenzie di rating smonta la tesi per la quale a rallentare è t...

[Il retroscena] governo in cerca di "ripresa" e "shock economico" per far tornare i conti. Ma i conti non tornano : L'economia non può più attendere In Transatlantico, alla Camera, c'è molta attesa per queste misure. Sanno, maggioranza e opposizioni, che l'economia non può più attendere. Micidiale, come sempre, il ...

Ricercatori - la Lega boccia la stretta : lite nel governo : La riforma del reclutamento universitario spacca la maggioranza: il progetto di ridurre ad un massimo di 5 anni il periodo del precariato, allo studio del Movimento 5 Stelle, ha creato uno scossone ...