Come curare la depressione | attenzione ai segnali dell' inconscio

Francesca Barra contro Alberico Lemme/ ' Come si fa a farsi curare da uno Come lui?' : Francesca Barra torna ad attaccare Alberico Lemme dopo la lite a Live Non è la d'Urso. Lungo sfogo su Facebook: 'Non fidatevi di persone come lui'

Una nuova guida di Sekiro Shadows Die Twice : Come curare il Mal di Drago e i personaggi infetti : Su queste pagine lo abbiamo ribadito più volte, una guida di Sekiro Shadows Die Twice può rivelarsi una alleata preziosa per chiunque decida di affrontare l'ultima avventura firmata dal maestro Hidetaka Miyazaki e dalla sua From Software. La software house giapponese è infatti riuscita a confezionare non solo un actionRPG assolutamente imperdibile per i fan del genere, ma anche un titolo dal livello di difficoltà decisamente settato verso ...