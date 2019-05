Chelsea | la gaffe di Morata su Cahill fa ridere sui social

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) E’ chiaro che il periodo con la maglia delper Garysta per terminare, a causa del rapporto con Sarri. Clamorosa, però, ladisu Instagram. L’attaccante ha condiviso un messaggio facendogli i complimenti per la splendida carriera e ringraziandolo per l’onore di essere stato un suo compagno di squadra. Su Instagram, che vanta un milione e 629 mila follower, ha condiviso una sua foto di spalle allo Stamford Bridge, racimolando in poche ore ben 175 mila like. Tra i commenti, spicca appunto quello di: “Congratulazioni per la tua gran carriera! E’ stato un onore giocare al tuo fianco!”. A spiegare alaè stato Marcos Alonso, che ha scritto: “Fratello, guarda che mica si ritira, eh“. Tra le risposte, anche i commenti di tanti tifosi divertiti.SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN ...

Sport_Mediaset : #Cahill saluta il #Chelsea, gaffe social di #Morata. - calciomercatoit : #Chelsea, la divertente gaffe di #Morata sul 'ritiro' di #Cahill ?? - scuroscuroscuro : RT @Sport_Mediaset: #Cahill saluta il #Chelsea, gaffe social di #Morata. -