Borderlands 3 in azione in 15 minuti di video gameplay

Borderlands 3 permetterà il gioco in offline - la personalizzazione dei veicoli e la co-op split screen : Nelle ultime ore sono emerse tantissime informazioni su Borderlands 3 dopo l'evento reveal del gameplay, ma ci sono altre novità in arrivo. Per esempio, il nuovo capitolo vi permetterà di giocare offline e, questo, è senza dubbio una buona notizia per molti. Ciò che è ancora meglio è che il gioco supporterà la co-op split screen, riporta Gamingbolt.Sono stati anche rivelati nuovi dettagli sui boss e, a quanto pare, il titolo presenterà più boss ...

Borderlands 3 si mostra nel trailer ufficiale dell'evento di presentazione del gameplay : L'attesissimo Borderlands 3 è realtà e, nella giornata di ieri, un evento dedicato ci ha fornito il primo sguardo al gameplay del gioco.In questa occasione abbiamo visto uno dei nuovi Vault Hunters, Amara, un personaggio di classe Siren, alla Quick Change Station, dove potrete personalizzare l'aspetto del vostro personaggio. Questo include teste, pelle, colore, emote e altro. Qui si potrà anche modificare l'albero delle abilità e ...

Borderlands 3 in azione in alcuni video gameplay che mostrano scontri con i boss e le opzioni di personalizzazione : Come saprete, nella giornata di ieri è stato finalmente svelato il gameplay dell'attesissimo Borderlands 3 di Gearbox in un evento reveal. Un primo assaggio del nuovo capitolo della serie ve lo abbiamo proposto ieri, insieme alla nostra anteprima.Oggi, grazie ad alcuni video pubblicati da IGN, possiamo approfondire la conoscenza di Borderlands 3.Nello specifico, i filmati mostrano due boss fight e le opzioni di personalizzazione presenti a ...