Aereo a fuoco durante l' atterraggio | il bilancio si aggrava | i morti sono almeno 41

Aereo prende fuoco in Russia - atterraggio d’emergenza a Mosca : passeggeri evacuati - c’è un morto [VIDEO] : Un Aereo della compagnia russa Aeroflot ha preso fuoco ed è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza presso l’aeroporto Sheremetyevo di Mosca . Lo riportano i media russi. L’ Aereo mobile è un Sukhoi Supejet 100 con 73 passeggeri a bordo. Sempre secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa russe, un passeggero ha notato il fuoco mentre l’ Aereo era in volo diretto a Murmansk e ha informato l’equipaggio. Il ...

A fuoco Aereo Aeroflot dopo atterraggio - 1 morto : Peggiora il bilancio dell'atterraggio d'emergenza all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca a causa di un incendio sviluppatosi per cause ancora non chiarite a bordo di un volo dell'Aeroflot: un morto e 10 feriti, riferisce Russia Today. Evacuati i 78 passeggeri, che si sono letteralmente precipitati fuori dall'aereo in fiamme in preda al panico Sempre a quanto afferma Russia Today, il Sukhoi Superjet-100 si ha compiuto l'atterraggio d'emergenza al ...