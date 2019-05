Scontro Lega-m5s | Salvini ' Tappatevi la bocca | è l ultimo avviso'

Scontro M5S-Salvini sul tweet (rimosso) della ministra Trenta. La replica Di Maio : «Lega attacca per coprire caso Siri» video : Il premier Conte cerca la tregua: «In Consiglio dei ministri nessuna conta» Ma Di Maio accusa Salvini di attacca re la ministra per « coprire » il sottosegretario

Difesa - sicurezza - Siri : tra Lega e M5S è lite su tutto. Scontro per un tweet di Trenta - poi cancellato - sui migranti : Il vocabolario politico gialloverde sembra avere esaurito le metafore belliche. E così, per condannare le provocazioni della Lega , i 5 Stelle rispolverano il capolavoro di Terrence Malick sulla follia ...

Lo " Scontro " M5S-Lega : Di Maio "spegne" Radio Padania : Per la cronaca, l'emittente della Lega si affida ai servizi del Consorzio EuroDAB per poter trasmettere sull'intero territorio nazionale. EuroDAB Italia, che opera dal 2001, è l'operatore di rete ...

Ok a nomine Bankitalia - riserve della Lega su esterni. Scontro su Autonomie : Si chiude il dossier nomine del nuovo direttorio di Bankitalia . Dopo circa un'ora e mezzo di riunione e dopo giorni di polemiche, alla fine, il governo ha dato il via libera ai nomi per il nuovo direttorio della Banca d'Italia proposti dal Consiglio superiore di Via Nazionale e alla nomina di alcuni prefetti. Nuovo direttore generale di Palazzo Koch e' Fabio Panetta, nominato il 28 marzo dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia e che andra' ...

Scontro lega-M5s sulle province - che cosa ne pensa di Maio - : Roma, 28 apr., askanews, - 'Questa storia delle province mi sembra assurda. Io altre 2.500 poltrone in più dove i partiti possono piazzare i loro amici non le voglio. Nel progetto complessivo di ...

Lega-M5S vicini alla crisi. Ma il vero motivo di Scontro non è il caso Siri - ma la prossima Legge di Stabilità : Il nostro Paese è entrato in 'recessione tecnica' La nostra economia è scivolata in recessione tecnica proprio per colpa dei gravosi impegni economici presi dal governo e che rischiano di mandare in ...