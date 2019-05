Nintendo Switch Online | svelati i titoli NES gratuiti di maggio

L'Hack 'n' Slash Blades of Time remaster è in arrivo su Nintendo Switch : Nel mondo di gioco ci sono molte ambientazioni fantastiche. Qui i giocatori potranno trovare di tutto: da valli innevate a fitte giungle, da antiche città ricche di templi a isole celesti. Arti ...

L'Hack 'n' Slash Blades of Time remaster è in arrivo su Nintendo Switch : Gaijin Entertainment ha annunciato oggi che il suo Hack 'n' Slash Blades of Time sarà disponibile sul Nintendo eShop dal 14 maggio. Non si tratta di un semplice porting, ma di una versione remaster del titolo pubblicato nel 2012 su console e PC.Come riporta Gematsu, ecco la descrizione del titolo:Ayumi, la bellissima cacciatrice di tesori che brandisce una spada e impugna una pistola, parte per un viaggio che la porterà alla ricerca di nuove ...

Blades of Time remastered annunciato per Nintendo Switch : Gaijin Entertainment annuncia l’arrivo su Nintendo Switch della remastered di Blades of Time, sequel di X-Blade, uscito su PS3, Xbox One e PC diversi anni fa. Il gioco sarà disponibile anche su Switch a partire dal 14 Maggio. Blades of Time arriva su Switch Nonostante non fu accolto a braccia aperte dalla critica, Blades of Time rivedrà la luce con una remastered sulla console Nintendiana tramite ...

Bloodstained : Ritual of the Night è in arrivo su PS4 - PC - Xbox One e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, il publisher 505 Games annuncia l'arrivo di Bloodstained: Ritual of the Night su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Le versioni digitali delle prime tre piattaforme saranno disponibili a partire dal 18 giugno, mentre quelle fisiche arriveranno sugli scaffali il 21 giugno. La versione per Nintendo Switch invece sarà disponibile a partire dal 25 giugno per quanto riguarda il digitale, mentre il gioco ...

Forza Street potrebbe approdare anche su Nintendo Switch secondo alcuni file trovati nella versione PC : Che Microsoft e Nintendo recentemente abbiano siglato la loro amicizia attraverso l'arrivo di Cuphead sulla console ibrida non è una sorpresa.Tuttavia negli ultimi tempi circolano delle voci secondo cui Microsoft sia in procinto di pubblicare su Switch anche altri titoli. Uno di questi sembra essere Forza Street, titolo di corse free-to-play ispirato alla celebre serie Forza e disponibile per PC e dispositivi Android ed iOS.La redazione di AR12 ...

Final Fantasy 12 The Zodiac Age sbarca su Nintendo Switch e Xbox One : Final Fantasy 12 The Zodiac Age è un irresistibile invito per tornare ad Ivalice, viaggio possibile oggi stesso. Il titolo è infatti uscito per Nintendo Switch e Xbox One, e Square Enix invita i giocatori a rivivere un capolavoro del passato con nuove opzioni di gioco e una nuova grafica rimasterizzata.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Square Enix: Leggi altro...

Nintendo rimuove un indie dall'eShop di Switch perché conteneva un editor di codice : Nintendo ha delle linee giuda ben definite per i giochi pubblicati sul suo portale online, e proprio per la violazione di queste un titolo è stato rimosso dall'eShop di Switch, riporta Nintendolife.Il gioco in questione è A Dark Room, avventura testuale lanciata sulla console ibrida all'inizio di questo mese. Ebbene il gioco in questione trasforma la nostra Switch in una Ruby Machine, consentendo a chiunque di poter inserirci del codice. ...

NBA 2K Playgrounds 2 supporta il crossplay tra PC - Xbox One e Nintendo Switch : Saber Interactive ha annunciato di aver pubblicato una nuova patch di NBA 2K Playgrounds 2 che aggiunge il supporto crossplay su PC, Xbox One e Nintendo Switch.Com'era prevedibile, tra le console che usufruiranno di questa feature non figura PlayStation 4. Attualmente Sabre Ineractive non ha dichiarato se in futuro verrà inserita anche la console di casa Sony.Per chi non lo conoscesse, NBA 2K Playgrounds 2 è un gioco arcade dedicato al basket ...

Un fan realizza un Nintendo Switch Mini : Negli ultimi tempi si sono susseguiti i rumor sulle nuove versioni di Nintendo Switch, che vorrebbero due nuovi modelli dell'ibrida in arrivo. Proprio pochi giorni fa, nuove indiscrezioni parlavano di un modello Switch più economico in arrivo sul mercato a giugno.In questo clima, ecco arrivare una creazione di un fan che ci propone la sua versione di Nintendo Switch Mini. Nel video pubblicato dall'utente YouTube My Mate VINCE, viene spiegata la ...

Recensione Cuphead su Nintendo Switch - sfide demoniache da portare sempre con sé : Abituarsi a Cuphead non è mai facile. Mai. Nemmeno a distanza di ore e ore dall'inizio del proprio tribolato percorso videoludico. Perchè il titolo sviluppato dai ragazzi dello Studio MDHR è come una sirena che ti incanta e poi ti accalappia irrimediabilmente. A distanza di un anno e mezzo dalla sua uscita originale sulle piattaforme targate Microsoft, rispettivamente Xbox One e PC, il platform game sbarca anche su Nintendo Switch riproponendo, ...

Quasi dieci milioni di account sono abbonati a Nintendo Switch Online : Ammontano a 9,8 milioni gli account abbonati al servizio Nintendo Switch Online. Questo servizio consente agli utenti di accedere a particolari funzionalità come il multiplayer Online, lo sblocco della vasta libreria di titoli NES e la possibilità di eseguire i backup utilizzando il cloud.La cifra ovviamente non conta gli account che hanno usufruito della prova gratuita, ma include invece l'opzione di abbonamento per la famiglia che può coprire ...

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers è un nuovo action game per PS4 e Nintendo Switch : Come segnala Eurogamer.net, Atlus ha finalmente svelato il suo misterioso Persona 5 S, un gioco che è stato fonte di molte speculazioni negli ultimi tempi. La cattiva notizia è che non è il porting per Switch di Persona 5 che molti speravano.Tuttavia, questo non vuol dire che non c'è niente di cui essere entusiasti: Persona 5 S - o Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, come è ora formalmente conosciuto, vedrà effettivamente l'amata serie ...

L'affascinante action RPG The Swords of Ditto : Mormo's Curse è in arrivo su Nintendo Switch : Lo sviluppatore onebitbeyond e Devolver Digital hanno annunciato che The Swords of Ditto: Mormo's Curse, una versione ampliata e rinnovata delL'affascinante gioco di avventura, arriverà su Nintendo Switch il 2 maggio. L'espansione Mormo's Curse presenta una miriade di nuovi luoghi, nuove armi, nuovi nemici e boss, inoltre il permadeath sarà rimosso. L'espansione arriverà anche su PlayStation 4 e PC gratuitamente il 2 maggio, insieme a un nuovo ...