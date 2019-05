MotoGp | Claudio Domenicali distrugge Jorge Lorenzo | che attacco nei confronti dello

sportfair

(Di domenica 5 maggio 2019) Il CEO della Ducati ha parlato del pilota spagnolo, non risparmiandogli una velenosa frecciatina Il rapporto traè tutt’altro che idilliaco, a maggior ragione dopo l’addiospagnolo alla Ducati per trasferirsi alla Honda.AFP/LaPresseIl CEO del team di Borgo Panigale non ha lesinato una frecciatina neidel rider maiorchino, classificatosi dietro Danilo Petrucci nelle qualifiche della gara spagnola. Interrogato sulla prestazione del ternano,ha sottolineato: “Danilo sta facendo un ottimo lavoro, in silenzio e con calma. Dobbiamo dargli il tempo di dimostrarci quanto vale. Ha ereditato la moto da un pilota che non sa se è un grande pilota o un grande campione, ma intanto è dietro”.L'articolo: cheneispagnolo sembra ...

corsedimoto : MOTOGP - L'amministratore delegato Ducati elogia Danilo Petrucci e punzecchia di nuovo Jorge Lorenzo. 'Buon pilota… - corsedimoto : MOTOGP - L'A.D. Claudio Domenicali sottolinea l'italianità della Ducati nonostante l'acquisizione da parte di Audi.… - AngyFra89 : RT @AlessioPiana130: #MotoGP #SpanishGP Claudio Domenicali in diretta su Sky Sport MotoGP: 'Petrucci si è scambiato la moto con un altro pi… -