Maltempo a Vigevano | chiuso il Duomo per i calcinacci caduti sull' altare

Maltempo in Lombardia : cadono calcinacci - chiuso il Duomo di Vigevano : Il Duomo di Vigevano e’ chiuso da questa mattina a causa della caduta di calcinacci in prossimita’ dell’altare principale, avvenuta durante la scorsa notte, probabilmente a causa del Maltempo e del forte vento che hanno imperversato in serata. Le funzioni religiose sono state spostate nella chiesa del seminario vescovile, che si trova a poche decine di metri. Sul posto sono intervenuti, per una prima verifica delle condizioni ...