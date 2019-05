Juve | offerta fatta per Chiesa | mega cifra e un giocatore nell' affare

Don Balon : la Juventus sarebbe pronta a fare un'offerta per Varane : In attesa di avere l'ufficialità della permanenza o meno di Allegri sulla panchina della Juventus, la dirigenza si è buttata a capofitto sul mercato, con l'obiettivo di rinforzare una rosa che ha delle carenze soprattutto dal punto di vista qualitativo. La sconfitta ai quarti di finale di Champions League contro l'Ajax lo dimostra, ecco perché potrebbe verificarsi una sorta di mezza "rivoluzione" sul mercato, con arrivi che riguarderanno tutti i ...

Chiesa-Juventus - prima offerta bianconera : proposta una contropartita : Chiesa-Juventus – Nuove voci sul futuro di Federico Chiesa. La Juventus è determinata ad acquistare Federico Chiesa. Il talento viola è uno dei pallini del ds Paratici. A stagione quasi conclusa, si pensa ai colpi di mercato. Uno dei principali obiettivi della Juventus è Federico Chiesa. Il giovane della Fiorentina piace moltissimo alla dirigenza bianconera, che sta studiando il piano […] More

Zaniolo-Juventus - c’è l’offerta bianconera e un nuovo retroscena : ZANIOLO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Repubblica“, la Juventus sarebbe pronta a tentare l’affondo reale e concreto su Zaniolo. Il trequartista della Roma resta un chiaro obiettivo dei bianconeri, ma è chiaro che tutto potrebbe dipendere dalla potenziale qualificazione alla prossima Champions League dei giallorossi o meno. Occhio però al forte interesse del […] More

Mercato Juve : possibile offerta del Psg per Pjanic - probabile l'addio di Douglas Costa : La Juventus è pronta a buttarsi sul Mercato per cercare di allestire una squadra competitiva in Serie A e Champions League ma gran parte degli arrivi passeranno necessariamente anche da alcune cessioni. Ad esempio in difesa il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio) dovrebbe portare l'arrivo di almeno due difensori centrali, con Varane del Real Madrid, Hummels del Bayern Monaco, ...

Calciomercato Juve - offerta incredibile per Chiesa : pronti 70 milioni più due bianconeri! Contatti con papà Enrico - i dettagli : Intanto, rivela il Corriere dello Sport, Paratici lavora sottotraccia con papà Enrico , ex calciatore anch'esso, nel tentativo di convincerlo ad accettare la proposta della Juve e allontanare le ...

Juventus-Zaniolo : offerta da 50 milioni e affare per il 2020 : JUVENTUS ZANIOLO – Il 2020: sarebbe questa la chiave per strappare Nicolò Zaniolo da Roma e portarlo a Torino. In casa Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions stanno programmando la squadra che verrà e il giovane ex Primavera dell’Inter sarebbe tra i primi nomi sulla lista di Fabio Paratici. Zaniolo da dicembre in avanti ha mostrato […] L'articolo Juventus-Zaniolo: offerta da 50 milioni e affare per il 2020 proviene ...

De Ligt-Juventus - accelerata bianconera : l’offerta di Paratici : DE LIGT JUVENTUS- La Juventus si prepara già all’inizio della prossima stagione con occhi vigili sul prossimo mercato estivo. Come detto e sottolineato, la Juventus proverà l’affondo reale e concreto su De Ligt, centrale olandese, protagonista con l’Ajax nello storico successo dei lancieri allo Juventus Stadium. 70-80 milioni la valutazione del centrale olandese, la Juventus […] More

De Ligt-Juventus - Paratici affonda il tiro : ecco l’offerta bianconera : DE LIGT JUVENTUS- Prima Cristiano Ronaldo, ora De Ligt? La Juventus potrebbe mettere le mani sull’autore della propria eliminazione dalla Champions League per il secondo anno consecutivo. Come detto e sottolineato, il centrale dell’Ajax piace parecchio a Paratici, il quale potrebbe decidere di affondare il colpo sul difensore olandese. 70-80 milioni di euro la valutazione […] More

Joao Felix-Juventus - contatti già avviati : offerta monstre di Paratici : Joao FELIX JUVENTUS – Era sulla bocca di tutti già prima della tripletta con la quale ha trascinato il Benfica alla vittoria sull’Eintracht Francoforte, ora Joao Felix è ancora più ambito dalle grandi d’Europa. Forte della clausola da 120 milioni di euro, il club lusitano spera che si scateni un’asta tra le tanti pretendenti ed intanto dice il […] More

Vice-presidente Al-Shorta : «Offerta della Juventus per il più grande talento dell'Iraq» : BAGHDAD, Iraq, - 19 anni da compiere il prossimo 20 giugno, attaccante centrale di 183 centimetri, già a segno 8 volte con la Nazionale del proprio Paese ed oggetto dei desideri di alcuni top club ...

Calciomercato Juventus - bianconeri davanti a tutti per Ndombelé - sarebbe pronta l'offerta : Il Calciomercato potrebbe entrare a breve nel vivo, in quanto a due mesi dal termine della stagione le società hanno iniziato a programmare le strategie di mercato per la prossima stagione. In Italia alcune società aspettano l'esito della corsa alla Champions League per capire gli investimenti che dovranno fare, in particolar modo Inter e Milan mentre il Napoli è vicino ad ottenere la qualificazione matematica alla Champions League della ...

Juventus - conferma a rischio per Dybala : potrebbe partire con offerta a tripla cifra : Il calciomercato è uno degli argomenti più discussi dai media sportivi in questo finale di stagione: le società iniziano a programmare il proprio mercato, in particolar modo i top club europei sono pronti a valutare importanti acquisti ma anche cessioni, per cercare raccogliere somme necessarie agli investimenti. Una delle più attive da questo punto di vista sembrerebbe proprio la Juventus, che potrebbe attuare una sorta di mini rivoluzione per ...

Calciomercato Juventus : sarebbe pronta offerta per Chiesa - con inserimento contropartite : Sette partite alla fine del campionato, con la Juventus a 20 punti sopra il Napoli: basterà infatti un pareggio a Ferrara nel prossimo weekend perché i bianconeri possano raggiungere matematicamente la vittoria dello scudetto, l'ottavo di seguito ed il 37esimo nel palmares della società di Agnelli. Questa settimana sarà molto importante per i bianconeri, in quanto mercoledì 10 aprile affronteranno l'Ajax nell'andata dei quarti di finale ad ...

Juventus : secondo Don Balon il Real Madrid potrebbe fare un'offerta per Bonucci : Il mercato è pronto ad entrare nel vivo, considerato che oramai mancano meno di tre mesi all'inizio ufficiale della sessione estiva e che i top club iniziano a programmare la prossima stagione. Ci sono diverse squadre che potrebbero attuare una sorta di rivoluzione tecnica, e fra queste Juventus e Real Madrid. I due club potrebbero affrontare degli intrecci di mercato, con il Real Madrid che sarebbe interessato a più di un giocatore della ...