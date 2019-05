Disastro Wallace | regala il 2-1 all' Atalanta e fa l' autogol del 3-1

ilmessaggero

(Di domenica 5 maggio 2019) E pensare che Inzaghi lo aveva difeso per rilanciarlo: 'Non dimenticatevi che ha sempre dato tutto e si era infortunato per la Lazio a San Siro. Ora è tornato a buon livello'.fa il bis dopo ...

MassimoCaputi : Atalanta implacabile, vince anche all'Olimpico e non solo conferma il 4° posto, ma insidia il 3° dell'Inter. La sq… - romasulweb : Lazio-Atalanta 1-3 | Disastro Wallace, biancocelesti presi in Castagne. L'Olimpico fischia - lunatica10001 : RT @MassimoCaputi: Atalanta implacabile, vince anche all'Olimpico e non solo conferma il 4° posto, ma insidia il 3° dell'Inter. La squadra… -