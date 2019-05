Dalla Bulgaria un ponte di pace per il mondo

famigliacristiana

(Di domenica 5 maggio 2019) ... ci indicano, dice ancora il presidente, che 'le differenze linguistiche e culturali non sono un ostacolo' e invita costruire ponti e non muri per far fronte alle tante piaghe delche ...

vaticannews_it : #PapaFrancesco in #Bulgaria, a 17 anni dalla visita di Giovanni Paolo II. Era il 2 maggio del 2002. Qui, le immagin… - vaticannews_it : A due giorni dalla partenza per il suo 29 esimo #viaggio apostolico in #Bulgaria e #Macedonia del Nord, dal 5 al 7… - PinoMorales1 : RT @MassimoMalvest1: Saluti dalla Bulgaria -