Champions | Spalletti rallenta | l' Inter aspetta la concorrenza

L'Inter rischia di restare senza Champions? Spalletti fiducioso : «Non sono assolutamente preoccupato. La squadra ha fatto la partita che doveva e volevo. Chiaro non sono contentissimo per il risultato, non faccio i salti mortali di gioia perché si doveva andare ad ...

Inter flop ad Udine - la sofferenza nel Dna : occasione sprecata in chiave Champions - adesso Spalletti deve guardarsi alle sapalle : Inter frenata ad Udine al termine di una gara che sa tanto di occasione persa per chiudere i conti in chiave corsa Champions League L’Inter non vuole proprio chiudere la corsa Champions League. Questa sera gli uomini di Spalletti avevano un’occasione ghiottissima per mettere la parola fine sul terzo posto, ma l’hanno malamente sprecata costringendo i propri tifosi a soffrire per almeno un’altra settimana prima di ...

Inter da Champions col dubbio Spalletti : Davide Pisoni La sfida a testa alta con la Juve riporta il tecnico più vicino alla panchina La Signora lascia l'Inter nella terra di mezzo. In classifica perché i nerazzurri avrebbero potuto chiudere definitivamente la pratica Champions. Guardando al futuro, perché la squadra che per un'ora ha dominato la Juventus campione d'Italia, anche se in versione accademia, alimentando di conseguenza riflessioni sulla guida tecnica della ...

Inter - futuro Spalletti : prima la Champions - poi il vertice : Non si può vivere di certezze, in fondo la Champions va ancora blindata. Ma quando Luciano Spalletti, dopo la partita, sussurra un «decide la società, io rimarrei 100 anni all'Inter perché è un bel ...

4 finali e solo 3 punti in tasca : l'Inter di Spalletti va piano verso la Champions : l'Inter si avvicina alla Champions punto dopo punto, senza mai accelerare. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come i nerazzurri non siano stati in grado di vincere nessuno degli ultimi 4 scontri diretti giocati in casa. 'l'Inter di questo mese e mezzo fa strada senza accelerare troppo. E a ...

Spalletti chiede tre punti alla Juventus per la Champions : Roma, 26 apr., askanews, - Inter-Juventus è la partita. Parola di Luciano Spalletti che chiede alla sfida con i bianconeri tre punti per la corsa Champions: 'Si gioca tutto l'anno nei bar, negli ...

Serie A - Inter : Perisic-Icardi-Lautaro - così Spalletti ha blindato la Champions : Ma di chi è questo tridente? No, non è della Curva, che in campo almeno uno dei tre non vorrebbe vederlo neppure in cartolina. Non è un pass stagionale, perché s'è visto poco e niente e vale giusto lo ...

Serie A - le quote di Inter-Roma : Spalletti vede la Champions : Quanto ai nomi dei possibili marcatori, spicca quello dell'ex Nicolò Zaniolo, che grazie al passaggio dall'Inter alla Roma ha trovato spazio ed è assurto agli onori della cronaca. La sua rete vale 3,...

Inter-Roma - probabili formazioni : Spalletti per blindare la Champions : INTER ROMA probabili formazioni – Partita importantissima per l’Inter di Spalletti e per la Roma di Ranieri. Partita importante per la corsa alla Champions League, ma anche e soprattutto per trovare, in alcuni casi ritrovare, certezze che possano permettere un finale di stagione meno tribolato per due realtà che quest’anno si sono trovate costrette a […] L'articolo Inter-Roma, probabili formazioni: Spalletti per blindare ...

Inter - vittoria da Champions sul Frosinone : nerazzurri a +6 - Spalletti se la ride : Inter vittoriosa in casa del Frosinone grazie ad un 3-1 non certo esaltante: Spalletti però oggi bada al sodo L’Inter è riuscita a portare a casa tre punti importantissimi dalla trasferta di Frosinone, nonostante una gara non proprio entusiasmante. L’Inter non diverte, non brilla, ma questa sera ciò che Interessava maggiormente a Spalletti ed i suoi uomini erano i tre punti e quelli sono arrivati grazie al successo per 3-1 sui ...

Inter - Spalletti : «Per il futuro conta la Champions : è il nostro tesoro» : MILANO - A sette giornate dal termine, i cinque punti di vantaggio sulle quarte Milan ed Atalanta , cui potrebbe aggiungersi la Lazio in caso di vittoria con l' Udinese nel recupero, e i sei sulla ...

Spalletti : "Lautaro è pronto - lui e Icardi simili. Futuro? La Champions e poi tutto di conseguenza" : Icardi o Lautaro? Oppure tutte e due assieme a guidare l'attacco nerazzurro? E i diffidati, D'Ambrosio e Skriniar su tutti , riposano in vista dell'impegno successivo con la Roma o no? Senza ...

Spalletti - Champions e saluti : l'Inter vuole Conte che può trattenere Icardi : E da post FPF, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è lo stipendio che l'ex allenatore del Chelsea pretende: 10 milioni di euro , la stessa cifra che gli aveva garantito Roman Abramovich ...

Inter - Spalletti prudente in conferenza stampa : “Atalanta da Champions. Assenza Icardi? La squadra ha reagito” : Luciano Spalletti omaggia l’Atalanta in vista della delicata sfida del 31° turno di Serie A: l’allenatore dell’Inter è ben conscio delle qualità degli avversari e dell’importanza dei 3 punti in palio contro una diretta concorrente “E’ una gara massiccia per l’importanza di classifica, contro una concorrente diretta che gioca stabilmente per l’alta classifica. Hanno tutte le carte in regola ...