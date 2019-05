Auto finisce nel Mincio | un disperso

Maltempo - Auto finisce nel fiume Mincio : un disperso. Si cerca anche un anziano a Varese : Italia nella morsa del Maltempo che sta provocando danni e disagi. Al momento si segnala un disperso nel Mantovano. Era a bordo di un’auto insieme ad altre quattro persone. La vettura è finita nel fiume Mincio questa mattina a Pozzolo, frazione del comune di Marmirolo, in provincia di Mantova. Quattro si sono salvate mentre una risulta ancora dispe...

Un tamponamento in Auto finisce in violenta rissa tra sinti : Federico Garau Il violento scontro si è originato in seguito ad un tamponamento: fra le due parti esistevano da tempo forti dissapori, per cui non si esclude che lo scontro in auto possa essere avvenuto in modo non del tutto fortuito Momenti di tensione ieri pomeriggio a Villafranca Piemonte (Torino), dove ha avuto luogo una violenta rissa fra due famiglie di etnia sinti. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, fra le due ...

Forte dei Marmi - Auto di lusso sbanda e finisce nella piscina dell’hotel : Un'auto di lusso - una Cadillac - ha sbandato uscendo di strada e distruggendo il muretto di recinzione di un albergo a Forte dei Marmi. L'auto è così finita nella piscina dell'hotel, dove è stata ritrovata questa mattina. Non si hanno notizie del conducente dell'auto e di altre persone che potevano essere a bordo al momento dell'incidente.

Lamezia - cavallo finisce su 280 e viene investito da Auto - ferito il conducente : Lamezia TERME, CATANZARO, " Un cavallo ha invaso la carreggiata della strada statale 280, nel lametino, provocando, nella tarda serata di ieri, un incidente. L'animale, infatti, è stato investito da ...

Dice all’amico - non mi sento guida tu - l’Auto esce di strada e finisce a botte : «guida tu, io non me la sento» Dice all’amico. Ma lui, poco dopo essersi messo al volante, finisce fuori strada. Il proprietario della macchina rimprovera l’amico che guidava e quello, come risposta, lo prende a botte, mandandolo al pronto soccorso con il volto tumefatto e pieno di lividi. Nottata decisamente movimentata per due amici che avevano deciso di trascorrere insieme il sabato. L’episodio è avvenuto l’altra notte ed ha visto ...

Lite tra Automobilisti - 56enne pestato finisce in ospedale : CREMONA, 2 maggio 2019, - La violenza è esplosa poco dopo le 18,30 in via Del Macello: a quanto pare per una banale Lite viabilistica, sembra innescata da una mancata precedenza, due automobilisti si ...

Trento - Auto finisce contro un trattore : Andrea muore schiacciato dal mezzo agricolo : In Trentino un agricoltore di trentuno anni, Andrea Micheletti, è morto in un incidente stradale mentre la mattina del primo maggio si stava recando con il trattore ai campi di famiglia. Il mezzo agricolo è stato violentemente urtato da un'auto di turisti austriaci. Il trattore si è rovesciato, schiacciando l'uomo.Continua a leggere

Perde il controllo dell'Auto - finisce fuori strada e muore : Un uomo di 66 anni, Gabriele Gobbo , originario di Sacile e residente a Caneva, è morto questa mattina in via Trento a Cordignano, in provincia di Treviso, dopo essere uscito di strada con la sua auto,...

Confonde il freno con l’acceleratore e finisce in un centro commerciale : l’Auto rimane sospesa : Paura nel centro di Amburgo, in Germania, dove un'automobile è piombata dentro un centro commerciale finendo in bilico tra primo e secondo piano. Almeno 9 i feriti. Si è trattato di un incidente: alla guida dell’auto c’era un anziano che ha perso il controllo dei veicolo e ha sfondato le vetrine.Continua a leggere

Treviso - Auto vola fuori strada e finisce capovolta nel canale : a bordo due giovani : Incidente stradale poco dopo la mezzanotte a Vazzola in via Cal di Prade, nella provincia di Treviso. Una vettura è uscita di strada capovolgendosi all’interno di un fossato. All'interno c'erano due ragazzi che se la sono cavata con qualche contusione. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.

Imbersago - finisce sui grandini del santuario dopo l'impatto con un'Auto : è gravissimo : Imbersago, Lecco,, 26 aprile 2019 - Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla Provinciale 56 di Imbersago, ai piedi della scalinata del santuario della Madonna del Bosco, dove un motociclista ...

Si sono salvati! Autocarro precipita dal viadotto e finisce nella diga : Brutto incidente sulla SS647 Bifernina tra Lucito (Campobasso) e Larino. Un Autocarro, dopo aver divelto parte di guardrail, è precipitato giù dal ponte che stava attraversando. Dei due occupanti, uno è riuscito a mettersi in salvo da solo uscendo dalla cabina parzialmente sommersa dall’acqua, per l’autista c’è stato bisogno dei vigili del fuoco.