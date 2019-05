Amici 18 | Raffaella Carrà sarà ospite del serale

BOOM! Raffaella Carrà ad Amici : Raffaella Carrà e Maria De Filippi A ospitare ha cominciato lei. Ed ora è tempo di ricambiare il favore. Raffaella Carrà e Maria De Filippi stanno per ritrovarsi dopo la lunga chiacchierata di A Raccontare Comincia Tu. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Raffaella Carrà sarà ospite della settima puntata del serale di Amici 2019, in programma sabato prossimo (11 maggio) in prima serata su Canale 5. La signora del Tuca Tuca rimette così ...

Raffaella Carrà ad Amici 2019 il serale. Gli ospiti del 4 maggio : Raffaella Carrà ad Amici 2019 il serale. Gli ospiti del 4 maggio Nella prossima puntata ad Amici 18 di Maria de Filippi è stata ufficializzata la presenza di Raffaella Carrà come ospite. Raffaella Carrà ad Amici 2019 Dopo la precedente intervista di Maria De Filippi a “A raccontare comincia tu”, questa volta sarà invece Raffaella Carrà ad approdare nel suo programma. Ed infatti la cantante amatissima sia in Italia che all’estero, sarà ...

Amici 18 : Raffaella Carrà potrebbe partecipare alla puntata di sabato 11 maggio : In questi giorni si sta parlando della partecipazione data per certa di Raffaella Carrà alla nuova edizione del talent show 'Amici', che ha avuto inizio nel mese di aprile. Si tratta di una novità importante che andrebbe a far crescere la levatura del prodotto televisivo e si vociferava questa ipotesi che, nel corso del tempo, è divenuta sempre più concreta. Con il passare delle ore, sembra rappresentare una certezza questa notizia, che vedrebbe ...

Frasi culTV : GF16 - The Voice 6 - Amici 18-Serale - Raffaella Carrà parla di Maria De Filippi - Levante contro X Factor : Pio e Amedeo , comici,: ' Amici ? Abbiamo provato a portare un po' di satira politica dentro un programma dedicato ai ragazzi. Non un'ironia alla Crozza, che è un fenomeno, ma secondo la nostra cifra,...