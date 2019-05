A Rapallo | robot al posto di camerieri umani

huffingtonpost

(Di domenica 5 maggio 2019)umanoidi aldei? Al Gran Caffè di, dove spesso si fermava Hemingway, il cappuccino - come anticipato dal Secolo XIX - viene portato al tavolo da Xiao Ai,bianco e rosso o bianco e blu che somma la banalità iconografica del cameriere con grembiule, pettorina e bandana al collo alla sofisticata tecnologia made in China. Gabriele Hu, titolare del Gran Caffè di, sottolinea che i due automi “sono una forma di intrattenimento. Probabilmente, siamo i primi in Italia, senz’altro i primi in Liguria a utilizzare i”. Ma “dev’essere ben chiaro che non licenzieremo nessuno. Nessuno sarà sostituito dai”. In effetti l’ordinazione dei clienti viene fatta ache trasmettono la comanda in cucina. La consumazione viene posta sui vassoi deiche si recano al ...

