Uomo trovato in autostrada in stato di incoscienza | è un clandestino caduto da un

(Di sabato 4 maggio 2019) Un, politraumatizzato e non cosciente, èieri in gravi condizioni all’altezza dell’8 km dell’A12 in direzione Civitavecchia. Sul posto la polizia stradale che ha ricevuto la segnalazione. L’, dell’età di circa 40 anni, ètrasportato con l’eliambulanza al Policlinico Gemelli in codice rosso.Secondo le ricerche condotte in queste ore dagli inquirenti si tratta di unprivo di documenti. Le indagini della polizia stradale sono in corso, ma – secondo quanto trapela – l’sarebbe arrivato in Italia dalla Turchia tramite un autotreno che trasportava vestiti. Arrivato nei pressi di Civitavecchia per cause ancora da accertare l’avrebbe perso l’equilibrio e sarebbedal mezzo pesante. Gli investigatori hanno preso le impronte digitali e il Dna dell’per ...

