Trevisan | denunciare dopo 20 anni? Non mi sono pentita

(Di sabato 4 maggio 2019) "Io nondi avere detto la verità, se ti penti di dire la verità, non avrebbe più senso il mio essere madre,di essermi fidata, di aver fatto una confidenza a persone sbagliate": così Miriana, intervistata in occasione del suo nuovo libro "La donna bonsai" (Baldini e Castoldi),avere raccontato, nel 2017, delle molestie che avrebbe subito dal regista Giuseppe Tornatore più di 20fa.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/05/201905040141 MeToo--20--Non-mi-20190503 video 16421968.mp4"20? Bisognerebbe mettersi al posto di una donna. Distruggere la vita delle persone, un uomo è stato anche un figlio, questo uomo contro donne, questa paura non dovrebbe esserci, ma semplicemente dovrebbe cambiare la cultura dal basso, da come cresciamo i nostri figli. Bisogna ...

