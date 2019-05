Superga | il ricordo di Marchisio | «Onore al Grande Torino»

Grande Torino - Cairo : «Il ricordo di Superga è vivo nella memoria di tutti i tifosi» : Torino - "Sicuramente il ricordo è molto vivo, stamattina c'erano migliaia di tifosi granata che hanno voluto essere qui al cimitero monumentale dove ci sono le tombe di alcuni dei calciatori del ...

Tragedia di Superga - Gravina : “Ricordo del Grande Torino è ancora vivo” : Ricorre oggi il 70° anniversario della Tragedia di Superga, in cui persero la vita i calciatori del Grande Torino in seguito allo schianto dell’aereo di ritorno da Lisbona. Le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Sono passati 70 anni ma il ricordo del Grande Torino e di tutte le vittime della Tragedia di Superga è sempre vivo. Quella granata è stata una delle squadre più forti di tutti i tempi, una corazzata ...

Toro e Elefante : fra il ricordo di Superga e gli stadi che parlano di Catania : dell'Italia campione del mondo nel 1982. A Campagnola, nel bergamasco, c'è un impianto col nome dell'ungherese Géza Kertész , mentre nello stadio di Wuppertal, in Germania, c'è una tribuna intitolata ...

Dg Torino : 'Juve lascia pochi punti in casa. Superga? Ricordo del mito' : ...della tragedia di Superga? Intanto è il Ricordo di una squadra che non è stata solo eccezionale dal punto di vista sportivo ma è stato l'esempio per tutti i giovani e l'orgoglio non solo del mondo ...

Superga 70 anni dopo. Il ricordo degli 'Invincibili' del Grande Torino : Per tutti erano gli 'Invincibili'. Sono passati 70 anni dal disastro di Superga che il 4 maggio del 1949 ha cancellato per sempre i campioni del Grande Torino . Come ogni anno, sabato migliaia di ...

Tragedia di Superga - il commovente ricordo di un tifoso : 'Una squadra così non tornerà' : ... il ricordo commovente di un tifoso granata, Giovanni Sandrin , classe 1948: ' Anche anni dopo la Tragedia del Grande Torino era di attualità, anche oggi continuano a sfornare libri, spettacoli, ...

Tragedia di Superga - il commovente ricordo di un tifoso : “Una squadra così non tornerà” : Il 4 maggio il mondo del calcio si fermerà come ogni anno, alle 17:03, per commemorare il Grande Torino; il ricordo commovente di un tifoso granata, Giovanni Sandrin, classe 1948: “Anche anni dopo la Tragedia del Grande Torino era di attualità, anche oggi continuano a sfornare libri, spettacoli, documentari. Era una squadra leggendaria, mio padre arrivò dal Veneto già tifoso del Torino e naturalmente mi trasmise la passione per ...

Tragedia Superga - il commovente ricordo di Sandro Mazzola : ”Non so ancora come passero’ quel giorno, di solito non ci penso: come sempre, decidero’ all’ultimo”. Sono passati 70 anni dalla Tragedia di Superga, Sandro Mazzola quel 4 maggio del 1949 aveva 7 anni, suo padre Valentino era il capitano della squadra. In quell’aereo che trasportava tutta la squadra di ritorno da una trasferta a Lisbona per l’amichevole contro il Benfica morirono 31 persone: i ...