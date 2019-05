Storia di Vanda | la 77enne che offre il caffè ai pellegrini sul cammino di Francesco

huffingtonpost

(Di sabato 4 maggio 2019) “Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona, e qualcuno a cui raccontarla”, scrive Alessandro Baricco nel monologo Novecento. Eha una buona: la sua. Chi entra nella sua casa in punta di piedi, se è fortunato, ha la possibilità di ascoltarla e di immergersi in un passato che sembra molto più lontano di quel che è. Ad affascinare è soprattutto la sua semplicità.è una signora di 77 anni, nata il 18 novembre del 1942 a Caisassi (Biscina, Perugia,). Davanti alla sua casa, dal 2000, passano iche percorrono ildi, sia in forma religiosa che laica. Lei è spesso lì, indaffarata o seduta sul dondolo insieme al marito Onelio (81 anni) e al cognato Angelo (89 anni), che da qualche anno vive con loro.“Lo gradite un caffè?” ...

