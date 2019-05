TelevideoRai101 : Spari a pub Ostia, lite per ex: 2 fermi - ilfaroonline : Ostia, spari tra i clienti nel pub per una donna contesa. Gli arresti - RestucciaSalv : Roma, panico in un pub a Ostia, spari dopo una lite tra clienti: grave 50enne. Erano rivali in amore -

Fermati dai carabinieri i due uomini ritenuti protagonisti dellain un pub di,finita a colpi di pistola. Sono accusati di tentato omicidio. Ferito un 50enne. Da una prima ricostruzione, laè nata per la ex moglie della vittima. A sparare l'attuale compagno di 31 anni della donna,nel pub con un amico. Alla base del gesto, un'aggressione subita qualche ora prima dalla donna 44enne da parte dell'ex marito. Affrontata per strada,durante unal'avrebbe colpita con una accetta al volto.(Di sabato 4 maggio 2019)