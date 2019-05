M5s | Enzo Bianco | ‘anomalia | ha intercettato rancore ma è fenomeno passeggero’

Lorenzo Fontana - il terribile sospetto sul M5s : 'Insulti ogni giorno - ecco a cosa mirano' : 'Ci accusano di essere nemici delle donne, ci danno dei fanatici, ci coprono di insulti quotidiani . Nell'ultimo mese sono stato più insultato dai 5 stelle che dalle opposizioni… Forse non hanno più a ...

Lorenzo Fontana - il terribile sospetto sul M5s : "Insulti ogni giorno - ecco a cosa mirano" : "Ci accusano di essere nemici delle donne, ci danno dei fanatici, ci coprono di insulti quotidiani. Nell'ultimo mese sono stato più insultato dai 5 stelle che dalle opposizioni… Forse non hanno più a cuore lo stare al governo del Paese. Che cosa dovrei pensare? È evidente che se qualcuno continua a

M5s - la profezia cupa di Vincenzo Scotti sul futuro dei grillini : "Se non lo capiscono - sono finiti" : I presupposti per un clamoroso fallimento da parte del M5s al governo ci sono tutti, anzi secondo l'ex ministro Vincenzo Scotti, grande consigliere di Luigi Di Maio nei momenti più critici, le cose per i grillini si stanno mettendo davvero male. Intervistato dal Quotidiano nazionale, il padre nobile

Cancelleri - M5s - : "Musumeci galoppino della menzogna" : "Non volevamo replicare al governatore Musumeci ma davanti a tutte quelle menzogne, ignominie e bugie non potevamo stare in silenzio. Non siamo più disposti ad avere come presidente della regione il ...

Il movimento europeo 'dal basso' opposto al M5s. Parla Venzon di Volt : Sul palco della manifestazione, il 23 e il 24, saliranno tutti i candidati dei vari paesi, e si lavorerà per gruppi tematici: Europa, Economia, Innovazione, Migrazioni e Sostenibilità.

Enzo Iacchetti - deluso dal M5s : "Ho l'amaro in bocca" : Aumentano i malumori tra gli elettori del Movimento 5 stelle: "Come me anche altri hanno l'amaro in bocca. Arrivati al vertice, sono apparsi più impegnati ad accaparrarsi seggiole e poltrone, che a mantenere le promesse", è la dichiarazione che Enzo Iacchetti ha rilasciato in un'intervista a La Veri