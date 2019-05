Liam Hemsworth | che vorrebbe «10 | 15 | 20 figli» con Miley Cyrus

vanityfair

(Di sabato 4 maggio 2019), prima uscita pubblica da sposati, prima uscita pubblica da sposati, prima uscita pubblica da sposati, prima uscita pubblica da sposati, prima uscita pubblica da sposatinon ha fretta di diventare papà, ma quando arriverà il momento, il suo piano è non limitarsi. Lui e, 26, sposata a sorpresa lo scorso 23 dicembre dopo 10 anni on/off, hanno sempre detto di «amare molto i bambini», ma che «non hanno fretta di iniziare a mettere su famiglia».Lo faranno, ha spiegato l’attore 29enne a GQ Australia, quando non avranno «così tanti cani», in modo da potersi prendere cura dei bambini. «Lo faremo un giorno, sapremo quand’è giusto. Ma in questo momento? Non ancora». Ma quando sarà,ci scherza su: «Vorrei avere ...

