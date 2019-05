L' Equipe | Mourinho tratta con la Roma

sport.tiscali

(Di sabato 4 maggio 2019) ANSA, - PARIGI, 4 MAG - Mentre continua a mandare segnali al Paris Saint-Germain, Josècon la, "club avvicinato dal Qatar": lo scrive oggi L', sottolineando che da "accorto ...

Guillaumemp : Stando a quanto riporta L’Equipe, José #Mourinho sta discutendo con la #Roma per un possibile arrivo in panchina. M… - yanniick_axel : RT @Guillaumemp: Stando a quanto riporta L’Equipe, José #Mourinho sta discutendo con la #Roma per un possibile arrivo in panchina. Ma solo… - internewsit : Mourinho in Serie A? Forse non all'Inter! L'Equipe: 'Offerto un triennale' - -