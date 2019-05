Il monologo di Maurizio Crozza e tutta la verità sul saluto romano | “Una fake news” e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) Parte con un po’ di storia il primodi– in onda con Fratelli diin prima serata sul Nove – che si propone di riportare allale origini del cosiddetto “” che di antica Roma non ha proprio nulla, ma fu semmai inventato dal poeta di Pescara, Gabriele D’Annunzio, e quindi casomai dovrebbe chiamarsi ‘abruzzese’. Il comico genovese ironizza su un’altra leggenda che riguarda D’Annunzio ovvero che si sia tolto due costole per potersi fare l’auto-fellatio: “Pensa che bello se Mussolini, comeavesse preso quel gesto lì. Oggi i cortei neo-fascisti sarebbero un po’ più pacifici!”Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.comL'articolo Ildilasul: “Unanews” e spiega perchè proviene da Il Fatto Quotidiano.

