GF 16 | Cristian chiede consigli a Guendalina per sedurre Terlizzi

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) Continua a far discutere molto la vicenda che si è creata attorno ai due concorrentiImparato e Michaelall'interno della casa più spiata d'Italia. Si continua infatti a parlare della possibile omosessualità di Michael, uno dei personaggi più discussi di questa sedicesima edizione del Grande Fratello. Tale sospetto è stato avanzato daImparato che sta cercando in tutti i modi di conquistare il giovane trentatreenne, nonostante Michael abbia già rifiutato la sua proposta.Grande Fratello 16:Imparato desidera a tutti i costi MichaelNonostante il rifiuto di Michaelè comunque intenzionato a conquistare il 33enne a qualunque costo. Proprio di recente ha anche chiestoo aCanessa riguardo a come poter fare colpo su di lui. Il cantante ha confidato ache Michael sta cercando di prendere le ...

crownxx_ : MA CHE CAZZO MI SONO PERSA!? Adesso Daniele chiede i bacini a Cristian... SPIEGATEMI VI PREGO #GF16 - cristian_polce : RT @AlessandroCere7: #Amnesty chiede ufficialmente alla #Francia di sospendere LBD40 e granate Gli F4 Da novembre 2018, il record di manife… - rcannuli : @_im_kim Meglio una brutta verità che una bella bugia . E poi Cristian non c'entra nulla ha tirato la bomba Guendal… -